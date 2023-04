De eerste startrij kleurde rood-wit met de Toyota’s, maar in de drukke run richting bocht 1 wist de Ferrari met startnummer 51 met James Calado achter het stuur de tweede plek te veroveren ten koste van de #8 Toyota. De #50 Ferrari had een slechtere start: Nicklas Nielsen moest de vierde plaats aan de #6 Porsche van Laurens Vanthoor laten. Het was allemaal echter van korte duur, aangezien na een halfuur beide Toyota’s weer één-twee lagen, met een ruime voorsprong van twintig seconden ten opzichte van de #51 Ferrari. Bovendien hielpen de Ferrari’s elkaar niet, aangezien er gebakkeleid werd over de posities van de auto’s waarbij met name Calado zijn onvrede op de boordradio uitte.

Het zou voor Toyota echter niet lopen zoals op Sebring, waar het Japanse merk een dominante één-twee scoorde. De #7 Toyota GR010 Hybrid kreeg namelijk met problemen te maken en moest een aandrijfas vervangen. De bolide stond uiteindelijk elf minuten in de garage, waardoor het zeven ronden achterstand opliep. Het team met teambaas Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez en Mike Conway reed door, maar meer dan de negende plaats in de Hypercar-klasse zat er niet in.

De 6 uren op Portimao verliepen grotendeels zeer rustig, wat ook te merken was aan het feit dat de safety car er slechts één keer aan te pas kwam. Dit nadat de remmen van de Floyd Vanwall, met Formule 1-kampioen Jacques Villeneuve achter het stuur, vlam vatten en de Canadees zo achterwaarts tegen de bandenstapels knalde. Het betekende einde race voor het team, voorheen bekend onder de naam ByKolles.

Terwijl de #50 Ferrari een vrij probleemloze race kende en tweede werd, was het voor de #51 AF Corse een stuk hectischer. Oud-Formule 1-coureur Antonio Giovinazzi kreeg met remproblemen te maken, waardoor hij geen gebruik kon maken van het brake-by-wire-systeem. Hij verloor daardoor de derde positie aan de #94 Peugeot 9X8 met Gustavo Menezes achter het stuur. Na korte reparaties wist Giovinazzi de positie te heroveren nadat hij zich had aangepast aan de problemen, waaronder het uitschakelen van een technisch systeem aan de voorkant door het team. In de slotfase van de race keerden de remproblemen terug, waardoor de zesde plek het maximaal haalbare was. De #6 Porsche van André Lotterer, Kevin Estre en Laurens Vanthoor completeerde het podium bij de Hypercars.

De start van de 6 uur van Portimao 2023. Foto: Paul Foster

Van der Garde wint in LMP2

In de LMP2-klasse werd het een feest voor United Autosports, al werd de één-twee zeker niet cadeau gegeven. De #23 United Autosports, met Giedo van der Garde, Oliver Jarvis en Joshua Pierson, kreeg een tijdstraf voor het te vroeg opstarten van de motor tijdens het tanken, maar wist ondanks dat de zusterbolide #22 met Philip Hanson, Ben Hanley en Frederick Lubin achter zich te houden in een spannende strijd.

Het was niet alleen een onderlinge strijd, maar ook een gevecht met de #63 Prema, waar oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat een tijdstraf van vijf seconden kregen voor het in de rondte tikken van de #10 Vector Sport. De #31 Team WRT van Robin Frijns leek op weg naar een goed resultaat, maar viel terug door een tijdstraf in de slotfase van de race. Voor de zusterauto #41 met Robert Kubica, Louis Deletraz en Rui Andrade was het een betere race: zij sloten aan achter de United Autosports-auto's, op de derde plek.

Voor Giedo van der Garde was het feest op Portimao. Foto: Paul Foster

Catsburg zorgt voor meer Nederlands succes

In de GTE Am-klasse waren het de Iron Dames in de Porsche 911 RSR die zich lang in de strijd om de zege mengden, maar na meerdere gevechten met Ferrari's en een Corvette ging het in de slotfase tussen de #33 Corvette Racing met Nicky Catsburg achter het stuur, gevolgd door Alessio Rovera in de #83 Richard Mille AF Corse Ferrari. Catsburg moest zijn gele Corvette C8.R zo breed mogelijk maken om de 488 GTE EVO achter zich te houden, aangezien Rovera het gat wist te dichten tot minder dan een seconde.

De druk stond er vol op bij de Nederlander, die in bocht 5 in de laatste ronde toezag hoe Rovera het aan de buitenkant probeerde, maar de aanval wist te pareren. Hij had vervolgens net genoeg over om na zes uur racen als eerste in de GTE Am-klasse over de streep te komen. De #83 Ferrari moest zo genoegen nemen met de tweede plaats, gevolgd door de #85 Iron Dames op de derde plek.

Nicky Catsburg wist de late aanval van de #83 Ferrari af te slaan en won in de GTE-Am. Photo by: JEP / Motorsport Images