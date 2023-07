Toyota wil voor Ferrari-publiek 6 uur van Monza winnen

Tijdens de 24 uur van Le Mans moest Toyota voor het eerst dit World Endurance Championship-seizoen de overwinning aan Ferrari laten. Voor de Japanners een harde klap, de voorgaande vijf edities van de 24-uursrace werden door hen gewonnen. Met de overwinning kwam de winnende Ferrari, met Antonio Giovinazzi, James Calado en Alessandro Pier Guidi achter het stuur, dichter bij in het kampioenschap. De coureurs van de Italiaanse bolide met startnummer 51 hebben nog een gat van 25 punten te overbruggen.

Tijdens de 6 uur van Monza dit weekend wil Toyota revanche nemen. Voor het thuispubliek van de concurrent wil de Japanse renstal de overwinning binnen slepen. Brendon Hartley, actief bij de Japanse fabrikant met Ryo Hirakawa en Sebastien Buemi als teamgenoten, heeft vertrouwen voor de race, maar verwacht hevige concurrentie. "Hier zijn veel rechte stukken en Ferrari heeft in Le Mans laten zien de hoogste topsnelheid te hebben. The Temple of Speed zal goed bij ze passen. De Ferrari's staan het dichtste bij ons, maar niet alleen de rode auto's moeten we in de gaten houden. Ook Corvette en Porsche reken ik tot de kanshebbers. Mochten we wisselvallig weer krijgen kan Peugeot ook mee doen." De weersverwachting van Monza biedt echter geen hoop voor Peugeot, er wordt een zonnig weekend voorspeld.

Hartley: Titel is belangrijk voor ons

Ondanks de teleurstelling van de nederlaag in Le Mans blijft de voormalig F1-coureur vertrouwen houden in het halen van de WEC-titel. "Le Mans ligt achter ons. Het kampioenschap is heel belangrijk. We vinden de 24 uur van Le Mans de belangrijkste race op de kalender, maar niet iedereen kan zich wereldkampioen noemen."

Toyota heeft voor komend weekend een voordeel door de Balance of Performance-regels. De Japanners mogen een extra 2kW aan vermogen gebruiken ten opzichte van de eerste races, wat neer komt op 2,7 pk extra. Ferrari moet juist wat vermogen inleveren, zij rijden met 12kW minder. Dat is een vermindering van 16 pk.