Toyota weer kampioen en kijkt uit naar zware concurrentie in 2023

Toyota werd zaterdag voor de vierde keer op rij kampioen in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship (WEC). Brendon Hartley, Sebastien Buemi en Ryo Hirakawa pakten de kroon door als tweede te eindigen achter de zusterauto van Jose Maria Lopez, Mike Conway en Kamui Kobayashi. Alpine was de enige echte rivaal van Toyota in de strijd om het kampioenschap. Glickenhaus miste de laatste twee rondes van het seizoen, Peugeot trad pas in juli in Monza tot het kampioenschap toe. Toyota en Alpine gingen naar de beslissingswedstrijd in Bahrein met een gelijk aantal punten in de rijdersstand, maar Toyota werd nooit serieus bedreigd in de race en boekte een dubbelzege.

Alpine mocht het in 2022 met zijn generatieoude LMP1-auto opnemen tegen Toyota's LMH-concurrent, als onderdeel van een speciale dispensatie van de regels door het WEC. Daarbij wordt hun relatieve tempo bepaald door het Balance of Performance-systeem (BoP). Op de vraag of het proces van prestatiebalans tussen LMP1- en LMH-auto's het gewenste doel heeft bereikt, zegt Toyota's technisch directeur Pascal Vasselon: "Ja, want het mooie van de BoP is dat het iedereen op hetzelfde concurrentieniveau brengt. Als ik hoor dat Toyota geen sterke concurrentie had, heb ik daar moeite mee. Want de BoP is er en heeft ervoor gezorgd dat we sterke concurrentie hadden. De Alpine, waar we erg blij mee waren, was een betrouwbare auto die misschien gemakkelijker te bedienen was dan de onze. De prestaties werden gegeven door de BoP. We hebben het hele seizoen concurrenten gehad, tot de laatste race. Het seizoen is zeker competitief geweest."

Vasselon zag ook dat Peugeot zich kon mengen met de twee Toyota's in Bahrein, ondanks de technische problemen die de #93 9X8-auto tot opgave dwongen en de zuster #94-auto op zes ronden achterstand zette. "Peugeot was erg competitief. Oké, ze waren niet in staat om zes of acht uur achter elkaar te rijden, maar in puur tempo zitten ze duidelijk bij ons. De snelste ronde was van Peugeot. De beste stint denk ik ook, met een heel kleine marge. Wij maakten het verschil met de bandenconsistentie. Dus de BoP maakte het extreem competitief. In de eerste stint vochten we om tienden en de leiding."

Meer concurrentie in 2023

2022 was het laatste seizoen dat een LMP1-auto mocht deelnemen aan het WEC. Vanaf volgend jaar moeten alle deelnemers in de Hypercar-klasse nieuwe LMH- of LMDh-auto's bouwen, waarbij de prestaties volgens een convergentiesysteem gelijk moeten worden getrokken. De nieuwe LMH- en LMDh-regels hebben verschillende fabrikanten verleid om terug te keren naar de top van de sportwagenracerij. Porsche, Ferrari en Cadillac hebben zich al ingeschreven, samen met de bestaande deelnemers Toyota en Peugeot. Glickenhaus en het Vanwall-team van ByKolles zouden volgend jaar ook op de grid kunnen staan. Alpine gaat vanaf 2024 een LMDh-auto in het WEC inzetten, in hetzelfde jaar dat ook BMW en Lamborghini tot het kampioenschap toetreden.

Kampioen Hartley kijkt uit naar wat een nieuw gouden tijdperk voor het enduranceracen lijkt te gaan worden. "Alpine verdient een vermelding, ze hebben een geweldig seizoen gereden en ons tot de laatste race scherp gehouden", aldus de Nieuw-Zeelander over het afgelopen jaar. "Het lijkt erop dat ze zaterdag iets minder tempo hadden dan wij. Ik ben erg enthousiast over de volgende jaren. Die zullen niet zo gemakkelijk zijn. Niet dat dit jaar eenvoudig was, maar ze zullen veel moeilijker worden. Ik kan niet wachten!"

Uitslag: 8 uren van Bahrein, WEC