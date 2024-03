Toyota vreest moeizame WEC-race Imola als BoP hetzelfde blijft

Toyota was bij aanvang van het nieuwe seizoen van het World Endurance Championship in Qatar de zwaarste Hypercar van het veld. Het Japanse merk kreeg een dubbele BoP-klap te verwerken voor de 1812 kilometer van Qatar na het dominante seizoen 2023, waarin het alle races - op de 24 uur van Le Mans na - won. Het minimumgewicht ging van 1080 kilogram naar 1089 kilogram terwijl het maximumvermogen werd verlaagd naar 510 kW, zo'n 684 pk. Dat was dus een heel ander beeld dan bij Peugeot. Zij hadden met 1030 kilogram en 520 kW juist de lichtste en krachtigste auto van het veld.

Toyota verraste nog wel door een indrukwekkende ronde van Nyck de Vries in de kwalificatie, waar hij de #7 Toyota op de tweede startplek zette. In de race kwam Toyota er echter niet aan te pas en moest het genoegen nemen met de zesde en negende plek - op een ronde achterstand van de winnaar, de #6 Porsche Penske. "Dat is alles wat we hadden", stelt technisch directeur David Floury. "We kunnen tevreden zijn met de punten die we hebben gepakt, maar als we naar het grote geheel kijken, dan zijn we niet echt blij."

Het Losail International Circuit speelde qua baankarakteristieken Toyota niet in de kaart, wat door het extra gewicht alleen maar duidelijker werd. Volgende maand volgt de tweede race van het kampioenschap, op Imola. Floury vreest dat dat ook zomaar een 'lastig weekend' kan worden 'als we met hetzelfde gewicht rijden'. Over de BoP zelf wil de technisch directeur niet spreken, ook omdat het in de regel verboden is om op die manier de BoP te beïnvloeden. In plaats daarvan stelt hij dat Toyota ook simpelweg aan de auto en afstelling moet werken. "Maar we hadden geen geweldig beeld hier."

Een van de voornaamste problemen was de graining van de banden. "Daar hadden we de hele tijd moeite mee", aldus Floury. "Het was niet makkelijk met het gewicht dat we hier hadden. Zoals na de kwalificatie al opgemerkt was, hadden we één auto met dat probleem en één auto zonder. Maar het is wat het is, het hele weekend draaide om het managen van die graining. Dat was niet heel fijn. We hebben veel dingen geprobeerd, maar konden geen goede manier vinden om dit tegen te gaan."