WEC Monza

Toyota vreest grote achterstand op concurrentie na slechtste WEC-kwalificatie van 2026 op Monza

Toyota verwacht in de slotronde van zondag een “grote achterstand” op zijn rivalen, terwijl het zich schrap zet voor wat zijn zwaarste race van het seizoen zou kunnen worden

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 18:45

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Sebastien Buemi, Brendon Hartley and Ryo Hirakawa, #8 Toyota TR010 Hybrid

Foto: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Ryo Hirakawa weet niet zeker of zelfs gedurfde strategische keuzes genoeg zullen zijn om Toyota naar voren te brengen in de WEC-seizoensfinale in Monza, na een moeizame kwalificatie.

Hirakawa gaf toe dat de Japanse fabrikant simpelweg “te langzaam” was nadat de twee TR010 Hybrids als 15e en 16e op de grid voor de race van zondag eindigden, alleen voor de #15 BMW M Hybrid V8 van Dries Vanthoor.

De teams hadden in de drie vrije trainingen nauwelijks representatieve kilometers op slicks kunnen maken, doordat aanhoudende regen op vrijdag en zaterdagochtend de voorbereiding op de 6 uur van Monza ernstig verstoorde.

Toyota had echter moeite om snelheid te vinden in zowel natte als droge omstandigheden, nu het WEC voor het eerst sinds de overwinning van de #7-equipe in 2023 terugkeerde naar Monza.

“Het was voor iedereen hetzelfde, geen droge kilometers tot aan de kwalificatie, dus het was echt lastig. Sommige auto’s hadden hier getest; wij niet, dus voor de set-up was het vooral gokken. We hebben met wat we hadden ons best gedaan, maar het is zwaar geweest”, zei Hirakawa.

“Zelfs in de regen hadden we geen echt sterk tempo.”

Gevraagd waar hij op de baan tijd verloor, antwoordde Hirakawa: “In de regen was het overal, zelfs op de rechte stukken, maar ik heb de prestaties in het droge nog niet echt gezien. Maar ja, ik denk dat [we tijd verliezen] overal.”

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Ryo Hirakawa

Photo by: FIA WEC / DPPI

De operationele kracht van Toyota is bepalend geweest voor de dominantie in het WEC van 2026, waarbij Hirakawa, Sebastien Buemi en Brendon Hartley in september met name een verrassende zege boekten in de 6 uur van Fuji dankzij een goed getimede pitstop.

Maar Hirakawa was somber over zijn kansen voor zondag en suggereerde dat het strategische inzicht van het team weinig waard zou zijn zonder een aanzienlijke verbetering van de prestaties.

“Qua tempo: welke strategie je ook kiest, onze auto is te langzaam”, verzuchtte hij.

“Allereerst moeten we de auto op orde krijgen om veel sneller te zijn. Natuurlijk is een strategische keuze altijd belangrijk, dus daar moeten we altijd klaar voor zijn. Maar we moeten de auto verbeteren voor morgen.”

Hirakawa schreef het gebrek aan snelheid van Toyota toe aan de baankarakteristieken, waarbij het hele circuit merkbaar egaler is geworden sinds het in 2024 opnieuw werd geasfalteerd: “Het voelde alsof we op deze egale baan moeite hadden om de banden aan het werk te krijgen. Morgen wordt het warmer, dus hopelijk hebben we dan een beter tempo.”

Hirakawa, Buemi en Hartley hebben voorafgaand aan de slotronde van zondag een voorsprong van 17 punten in het klassement, waardoor ze in een uitstekende positie zitten om de coureurstitel veilig te stellen.

Met zondag nog slechts 25 punten te verdienen moet het #7-trio van Toyota, Mike Conway, Nyck de Vries en Kamui Kobayashi, in de top-twee eindigen om nog kans te maken het kampioenschap van hun stalgenoten af te pakken.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: FIA WEC / DPPI

Een zwak optreden van Toyota zou de titel automatisch aan de #8-equipe geven, maar Hirakawa benadrukte dat hij niet op zo’n manier tot kampioen gekroond wil worden.

“Maar toch wil ik een goed seizoen rijden. Ik wil niet als laatste eindigen en dan het kampioenschap winnen”, zei hij. “Laten we dit gewoon gebruiken als voorbereiding op volgend jaar, en we zullen ons best doen.”

Toyota’s technisch directeur David Floury ging dieper in op de problemen van Toyota in Monza en zei dat de zwakke kwalificatie het gevolg was van een combinatie van onderpresteren door het team en het onderliggende tempo van de auto.

“Ik denk dat het eerlijk gezegd een beetje van allebei is. We hebben natuurlijk niet in het droge gereden. Alleen gisteren een run met auto #7 in halfnatte omstandigheden, maar die leverde niet veel op omdat we de hele tijd in verkeer zaten”, zei Floury.

“We zaten niet op ons optimum voor de kwalificatie, zowel qua set-up als qua rijden.

“Ik denk dat er ook in de race een groot gat zal zijn. Ik denk dat we voor de race meedoen, dus we zullen creatief moeten zijn als we op het podium willen staan.”

Nu de constructeurstitel al binnen is voor Toyota, zei Floury dat beide auto’s hun strategie voor de race vrij kunnen kiezen zonder ingrijpen van het team: “Normaal gesproken neem ik de strategische beslissingen. Deze keer wil ik de strategie niet splitsen en wil ik niet degene zijn die beslist of het auto #7 of auto #8 wordt.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Nyck De Vries

Photo by: FIA WEC / DPPI

“Dus over het algemeen, wanneer we splitsen of wanneer ik besluit de strategie te splitsen, is dat omdat ik in de eerste plaats het teambelang wil dienen. Nu het constructeurskampioenschap veiliggesteld is, hoef ik me niet tussen de twee auto’s te mengen.

“We zullen onze aanpak veranderen ten opzichte van normaal. We zullen de twee auto’s adviseren over wat volgens ons het beste is, maar ze krijgen meer vrijheid dan normaal om de ene of de andere kant op te gaan.

“Als je het mij vraagt, verwacht ik dat we creatief zullen proberen te zijn. Maar als auto #7 iets doet, zal auto #8 dat de volgende ronde proberen te kopiëren. Maar dat is slechts mijn inschatting. Daarna is het hun beslissing.”

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