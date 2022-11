Toyota volgend jaar met dezelfde coureurs in WEC en Le Mans

Ook in 2022 was Toyota het beste team in het FIA World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans. Brendon Hartley, Ryo Hirakawa en Sébastien Buemi pakten eerder deze maand de wereldtitel, en in juni wonnen ze de Franse autosportklassieker. Volgend jaar mogen de heren in de #8 Toyota GR010 hun titels verdedigen. Mike Conway, Jose Maria Lopez en Kamui Kobayashi, die in 2021 zegevierden in Le Mans, blijven ook alle drie aan in de #7. Lopez leek zijn stoeltje voor volgend seizoen te verliezen aan Nyck de Vries. De man uit Sneek was al reservecoureur bij het team van Toyota. Inmiddels is bekend dat hij in 2023 bij AlphaTauri aan de slag gaat in de Formule 1. Lopez kan dus aanblijven.

Volgend jaar krijgt Toyota te maken met een hoop concurrentie in het WEC. De tegenstanders zijn Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac en wellicht ook Glickenhaus. Kamui Kobayashi is sinds dit seizoen naast coureur ook teambaas en heeft vertrouwen in goede prestaties. “We hebben al onze doelen van dit jaar behaald. We hebben Le Mans, Fuji en het kampioenschap gewonnen, met dank aan de grote steun van Toyota en zijn partners. In 2023 beginnen we met nog sterkere competitie, dus we moeten onszelf verbeteren, door ons team en onze auto nog sterker te maken. De coureurs zijn een belangrijk onderdeel van ons team en ik ben blij om met Mike, Jose, Seb, Brendon en Ryo te rijden. We hebben een sterke teamspirit over het hele team, met name bij de rijders. We racen samen als een familie.” Kobayashi stipt het belang van meer concurrentie ook nog eens aan. “De grote gevechten is wat we allemaal willen in de motorsport en ik denk dat het erg spannend wordt voor de fans.”

Toyota heeft ervoor gekozen om ook volgend jaar met de GR010 in actie te komen. Eerder dit jaar ging het verhaal rond dat het Japanse merk een compleet nieuwe wagen wilde ontwikkelen. Dit omdat de huidige auto al in ontwikkeling was toen de reglementen nog veranderd werden. De wagen wordt wel van een aantal upgrades voorzien. Ze worden ‘subtieler dan die in 2022’, aldus technisch directeur Pascal Vasselon.