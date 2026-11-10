WEC Monza

Toyota vindt het ‘jammer’ dat WEC-rijderstitel al vóór finale in Monza beslist was

Beide Toyota LMH's reden de hele race buiten de top 10, waardoor hun crews niet om het kampioenschap konden duelleren

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 15:11

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#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto: Jakob Ebrey

Toyota zegt dat de strijd om de rijderstitel feitelijk al vóór de 6 uur van Monza was beslist, en wijst erop dat de Balance of Performance een bijdragende factor was in een anticlimax aan het einde van het World Endurance Championship 2026.

Alleen de Toyota-equipes maakten nog kans op de Hypercar-titel voorafgaand aan de finale van afgelopen weekend in Monza, nadat een dominante 1-2 in de race van oktober in Barcelona al hun rivalen uit de titelstrijd had geëlimineerd.

Brendon Hartley, Ryo Hirakawa en Sébastien Buemi leidden het klassement in de #8 TR010 Hybrid na drie zeges in de eerste zeven ronden, met een voorsprong van 17 punten op de zusterauto #7, bemand door Kamui Kobayashi, Nyck de Vries en Mike Conway.

Omdat er dit jaar in de seizoensfinale slechts 25 punten te verdienen waren, nadat de oorspronkelijke achtuursrace in Bahrein was vervangen door een standaardrace in Italië, waren de vooruitzichten op een dramatische titelontknoping tussen de twee auto's al beperkt.

Zoals bleek, had Toyota echter nooit de snelheid om dicht bij de kop mee te doen, niet in natte en ook niet in droge omstandigheden, waardoor het kampioenschap al zo goed als beslist was in het voordeel van de #8-equipe voordat de race zelfs maar was begonnen.

Hoewel teams volgens het sportief reglement niet publiekelijk over de BoP mogen spreken, hintte technisch directeur David Floury van Toyota erop dat het gebrek aan snelheid van het team in Monza buiten zijn controle lag.

Gevraagd of hij vóór de raceweek al wist dat Toyota op het 5,8 kilometer lange circuit niet mee zou doen om de winst, zei Floury: “Ja, dat wisten we.”

“Het was een beetje triest om hier te komen en te denken dat we, afgezien van uitzonderlijke omstandigheden of iets zoals in Fuji, waar je een gok kunt wagen en die goed uitpakt, [geen kans hadden]. Anders zou het gevecht tussen onze twee equipes min of meer lastig worden.”

“Dit is een beetje triest. Het is een beetje triest om zo'n seizoen met zo'n resultaat af te sluiten.”

Toen hem werd gevraagd of de finale in Monza een anticlimax had gebracht aan het einde van een seizoen waarin beide Toyota's dicht bij elkaar leken te zitten, zei hij: “Ja, precies.”

Toyota herstelde in 2026 zijn status als maatstaf in het WEC met de introductie van een ingrijpend herziend LMH-prototype dat op een grote verscheidenheid aan circuits veelzijdig bleek. De onderliggende snelheid van de auto werd aangevuld met enkele scherpe beslissingen vanaf de pitmuur, waardoor het Japanse merk meerdere grote resultaten kon boeken in een klasse waarin uitslagen steeds vaker door strategie worden bepaald.

Toyota keerde dit jaar ook terug op het hoogste treetje bij de 24 uur van Le Mans na drie opeenvolgende nederlagen tegen Ferrari, terwijl het ook de constructeurstitel met nog één ronde te gaan veilig stelde.

Floury zei dat een lastig resultaat in Monza, waar Toyota slechts één punt scoorde nadat de #007 Aston Martin was bestraft voor het overschrijden van de maximale energie per stint, niets afdoet aan wat een memorabel jaar is geweest voor het in Keulen gevestigde team.

“Ik kijk liever terug op het seizoen en ben blij voor ieder teamlid. Blij en trots op hen allemaal, omdat ze ongelooflijk hard hebben gewerkt om hier vandaag te staan. Ik denk dat we van het moment kunnen genieten”, zei Floury.

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- Het Motorsport.com-team

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