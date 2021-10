Toyota-trio voltooit hattrick in Bahrein, Nederlands succes in LMP2

Met slechts drie Hypercars aan de start beloofde de 6 uur van Bahrein een strijd te worden tussen Toyota en Alpine. De Toyota van Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima en Brendon Hartley mocht vanaf pole-position aan de vijfde race van het WEC-seizoen beginnen en in de openingsfase ging de auto met startnummer 8 ook aan de leiding. Gedurende de eerste stint nam Mike Conway in de #7 Toyota echter de leiding over van Buemi, om die niet veel later weer uit handen te geven.

Na de eerste ronde pitstops reed Nakajima nog even vooraan in de #8 GR010 Hybrid, maar Conway wist zijn achterstand goed te maken en op de baan voorbij te gaan aan de zusterauto. Ook na het overgeven van het stuur aan Jose-Maria Lopez gaat de auto met startnummer 7 aan de leiding en die weet Kamui Kobayashi vervolgens tot de finish vast te houden. Daarbij worden ze geholpen door een moeizame pitstop van de #8 Toyota, die daardoor op een forse achterstand komen te rijden en zelfs even achter de #36 Signatech Alpine van Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere en André Negrao terechtkomt.

De tweede Toyota ging vervolgens nog voorbij aan de Signatech Alpine, maar de Toyota met startnummer 7 bleek buiten bereik. Kobayashi, Buemi en Hartley pakten zo hun derde zege op rij, op ruim 50 seconden gevolgd door Buemi, Hartley en Nakajima. Lapierre, Vaxiviere en Negrao kwamen op een ronde achterstand als derde binnen en mochten dus ook mee naar het podium. De vierde plek in de algemene uitslag was voor Team WRT, dat daarmee ook de strijd in de LMP2-klasse won.

Frijns wint LMP2, Racing Team Nederland pakt Pro-Am

De openingsfase van de 6 uur van Bahrein bij de LMP2’s was voor Racing Team Nederland. Giedo van der Garde startte uitstekend vanaf de zesde plek en ging als leider in zijn klasse de eerste bocht in. Hij slaagde er vervolgens in om de leiding zijn gehele eerste stint vast te houden. Daarna gaf hij het stuur over aan Frits van Eerd, die al snel Alex Brundle van Inter Europol Competition voorbij zag komen. Niet veel later volgde Frijns in de #31 Team WRT Oreca, die daarna Brundle van de eerste positie verdrijft.

Team WRT zou in het restant van de race altijd aan het front te vinden zijn, ook als Ferdinand Habsburg en Charles Milesi achter het stuur zitten. Onbedreigd naar de zege rijden zit er tegelijkertijd echter niet in, want in de middelste fase van de race vormt vooral de #22 United Autosports van Filipe Albuquerque, Fabio Scherer en Phil Hanson een bedreiging. Naar mate de race vorderde bouwden Frijns, Habsburg en Milesi echter een comfortabele voorsprong op, waarna zij met een minuut voorsprong de race zouden winnen. Daarachter volgden de twee JOTA-bolides, met de #28 van Tom Blomqvist, Stoffel Vandoorne en Sean Gelael op de tweede plek en de #38 van Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa en Anthony Davidson op P3.

United Autosports zou in het laatste uur van de race terugvallen naar de vierde positie, maar bleef daarmee wel Racing Team Nederland voor. Giedo van der Garde, Frits van Eerd en Job van Uitert eindigden op een keurige vijfde plaats in de LMP2-klasse en waren bovendien de beste in de LMP2 Pro-Am. Het is de derde zege van RTN in de Pro-Am en gaan daardoor nu weer aan de leiding in dat klassement.

Dubbelzege Porsche in GTE Pro

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani Photo by: JEP / Motorsport Images

In de GTE Pro-klasse verschenen slechts vier auto’s aan de start in Bahrein. Mede door de veranderingen in de Balance of Performance konden de AF Corse Ferrari’s geen vuist maken ten opzichte van de Porsches. De zege ging naar de #92 Porsche van Neel Jani en Kevin Estre, die aan de finish nog geen seconde marge hadden op de zusterauto met startnummer 91, waar Gianmaria Bruni en Richard Lietz achter het stuur zaten. James Calado en Alessandro Pier Guidi kwamen op een halve minuut als derde aan de finish in de #51 AF Corse Ferrari, waarmee ze ternauwernood de leiding in de GTE Pro behouden.

Aston Martin sleepte intussen de zege in de GTE Am-klasse binnen. Felipe Fraga, Ben Keating en Dylan Pereira stuurden de #33 TF Sport-bolide als eerste onder de finishvlag door. Op het podium werden zij vergezeld door de #77 Dempsey-Proton en de #56 Team Project 1 Porsches.

Komend weekend staat het tweede deel van het WEC-tweeluik in Bahrein op het programma. Het seizoen wordt dan afgesloten met de 8 uur van Bahrein.

Uitslag FIA WEC 6 uur van Bahrein: