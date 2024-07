Toyota sluit derde Hypercar in WEC voorlopig uit: “Geen optie”

Toyota heeft als fabrieksteam twee Hypercars in het World Endurance Championship, maar fabrikanten als Ferrari en Porsche werken ook al met klantenteams. Ferrari heeft AF Corse als derde auto terwijl Porsche zijn 963 LMDh ook aan Jota en Proton Competition levert. Toyota’s teamdirecteur Rob Leupen gaf eerder dit jaar in gesprek met Motorsport.com aan dat zijn team ook zo’n derde auto overwoog, aangezien dat ‘duidelijk meer mogelijkheden’ biedt.

In een exclusief interview met Motorsport.com in het Louwman Museum maakt Leupen duidelijk dat die derde auto voorlopig ‘geen optie’ is voor Toyota. “Het is altijd typisch geweest voor Le Mans en binnen WEC”, trapt Leupen af, doelend op meerdere auto’s per fabrikant. “Het is zo opgezet dat je dat met klantenauto’s en privateers kunt doen. Dat hoort er gewoon bij. Je moet erop reageren. Het is een beslissing [die neerkomt op de vragen] ‘waarom doe je dit’ en ‘waarom doe je dit niet’. Maar als je kijkt naar Ferrari: Robert Kubica heeft daar een auto neergezet die competitief is. In Le Mans en andere races hebben ze aan de leiding gelegen. Dus ik denk dat het gewoon een goede beslissing is geweest.”

Leupen benadrukt dat Toyota nog steeds kijkt naar de mogelijkheden. “Maar dan moet je ook kijken op welke manier je dat kunt doen – en op welke manier niet. Op dit moment is het voor ons nog steeds geen alternatief”, verklaart de Nederlander. Doorgevraagd of het inderdaad voorlopig niet op de radar staat en waarom dat dan niet zo is, antwoordt Leupen: “Nee, het is op dit moment geen optie.” Hij noemt daarbij de logistieke puzzel als een van de redenen. “We hebben een auto die uit Japan en Duitsland komt”, wijst hij naar de fabriek van Toyota Gazoo Racing Europe in Keulen. “Dan moet je alles in orde krijgen op logistiek vlak. En als je dan een eigen aandrijflijn hebt en mensen uit Japan moet halen, dan heb je kwaliteit nodig. Dat duurt gewoon iets langer. Dus we bekijken het, maar op dit moment is het geen optie.”

Het is overigens ook nog maar de vraag in hoeverre de privateerteams kunnen blijven bestaan. Vanaf 2025 moeten fabrikanten in de Hypercar-klasse namelijk met minstens twee auto's deelnemen en hoewel de grid wordt uitgebreid van 37 naar 40 deelnemers, lijkt het nog steeds een puzzel te worden met de komst van Aston Martin. Lamborghini en Isotta Fraschini zouden volgens de regels dan ook hun programma's moeten uitbreiden, waardoor er effectief weinig tot geen plek meer overblijft voor andere teams.