Toyota slaat dubbelslag in kwalificatie voor 6 uur van Portimao

Brendon Hartley noteerde de beste tijd op het circuit van Portimao. Hij bleef in de Hypercar-kwalificatie teamgenoot en teambaas Kamui Kobayashi bijna drie tienden van een seconde voor. Hartley zette 1.30.171 neer met de #8 Toyota Hypercar. Kobayashi kwam tot 1.34.444 in de #7. Toyota had een aardige marge op Ferrari, dat vorige maand bij de seizoensopener van Sebring de pole pakte. Nicklas Nielsen moest bijna anderhalve seconde toegeven en werd derde met de snelste 499P van de Italiaanse fabrikant. Zijn 1.31.596 was een kleine vier tienden rapper dan de beste tijd van James Calado (1.31.923) in de zusterauto.

Toyota's pole-man Hartley zei na de kwalificatie: "We hebben deze keer wat meer moeite gedaan voor de kwalificatie omdat we een beetje geïrriteerd waren op Sebring. Ik wist dat de ronde goed was, maar ik wist ook dat ik Kamui vlak achter me zou hebben. We verwachten morgen een groot gevecht, vooral met de rode auto's."

Porsche nam de vijfde positie in met Kevin Estre aan boord van de beste 963 LMDhs. Zijn 1.32.404 was een tiende sneller dan de beste Peugeot 9X8s, waarmee Nico Muller 1.32.517 noteerde. Frederic Makowiecki pakte de zevende positie in de tweede Porsche Penske Motorsport-inschrijving, net voor Richard Westbrook in de door Ganassi-gerunde Cadillac V-Series. Glickenhaus versloeg Vanwall achterin het elf wagens tellende Hypercar-veld, waarbij Romain Dumas Tom Dillmann met een halve seconde voorbleef.

LMP2

Mirko Bortolotti pakte een eerste LMP2-pole position voor het Prema-team met slechts een duizendste van een seconde verschil. De Lamborghini-fabrieksrijder zette in zijn laatste vliegende ronde 1.34.303 neer in de beste ORECA-Gibson 07, om Vector Sport's Gabriel Aubry van de eerste plaats te stoten. Bortolotti had een nog snellere tijd gereden, een 1.34.284, in zijn vorige omloop. Die chrono werd hem afgenomen omdat hij buiten de track limits was geweest. Aubry's 1.34.304 aan het begin van de sessie gaf hem een marge van een tiende op United Autosports-coureur Phil Hanson, wiens late verbetering tot 1.34.451 hem naar de derde plaats bracht. Yifei Ye sprong naar de vierde plaats met de beste van de twee Jota ORECAS.

GTE Am

Ben Keating eiste aan het eind van de sessie de pole-position in de GTE Am-klasse op van Sarah Bovy. De Corvette Racing-coureur vond vier tienden in zijn laatste ronde, om met zijn Chevrolet Corvette van de derde naar de eerste plek van de tijdlijst te springen en Bovy een derde opeenvolgende pole voor het Iron Dames-team te ontnemen. Keating's laatste ronde van 1.41.362 was twee tienden sneller dan Bovy's 1.41.579 in de Porsche 911 RSR van Iron Lynx. Diego Alessi werd derde in de beste AF Corse Ferrari 488 GTE Evos.

De 6 uur van Portimao begint zondag om 12.00 uur plaatselijke tijd.

Uitslag: Kwalificatie WEC 6 uren van Portimao