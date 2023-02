Toyota presenteert verbeterde GR010 voor WEC-seizoen 2023

Toyota heeft uiterlijk niet veel veranderd aan de wagen, maar onderhuids is er behoorlijk veel werk verzet om de Le Mans Hypercar voor dit seizoen nog sterker te maken. De focus lag vooral op wegligging, betrouwbaarheid en servicebaarheid, onthulde technisch directeur Pascal Vasselon. Op aerodynamisch vlak heeft Toyota de dive-plane aangepast en zijn aan de achterkant de wing endplates aangepast. Dat alles moet ervoor zorgen dat de GR010 voorspelbaar wordt voor de coureurs, maar wel binnen de strenge regels blijft die de FIA stelt aan de aerodynamische efficiëntie. “Het is niet moeilijk om aan de aero-cijfers te voldoen, dus we hebben geprobeerd om de auto zo constant mogelijk te maken”, aldus Vasselon. “We hebben niet gewerkt aan efficiëntie, maar puur om de wegligging van de auto te verbeteren.”

Ook is de remkoeling van de GR010 flink aangepakt om ervoor te zorgen dat het makkelijker wordt om dit tijdens races te kunnen onderhouden. “Dat is heel belangrijk omdat het een plus is op het racetempo in een categorie die in balans gehouden wordt met een Balance of Performance”, legt Vasselon uit. “In de afgelopen twee seizoenen hebben we soms problemen gehad om de remkoeling aan te passen. Nu hebben we het volledig anders aangepakt zodat we heel eenvoudig een aanpassing kunnen doen.”

Verder heeft Toyota volgens Vasselon op ‘alle vlakken’ kleine aanpassingen gedaan om de betrouwbaarheid te verbeteren. Ook het probleem met de ECU, waardoor de #7 Toyota vorig jaar geen aanspraak meer maakte op de overwinning in de 24 uur van Le Mans, is nu aangepakt.

Toyota heeft voor 2023 vastgehouden aan dezelfde line-ups. Mike Conway deelt de #7 met Kamui Kobayashi en José Maria Lopez. Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa besturen de #8. Kazuki Nakajima is door Toyota aangekondigd als reserve.

Het WEC-seizoen begint volgende maand op 17 maart met de 1000 Mijl van Sebring.

