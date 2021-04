Toyota pakt pole in Spa, De Vries grijpt naast LMP2-pole

Voor Toyota was het de eerste kwalificatie met de nieuwe GR010, de nieuwe Hypercar in het WEC. De beide wagens van het fabrieksteam eindigden aan kop in de kwalificatie. Kobayashi was een halve seconde sneller dan landgenoot Kazuki Nakajima. Nicolas Lapierre tekende met de Alpine A480 – Gibson voor de derde plaats met de LMP1-wagen, maar hij moest de eerste LMP2-coureur wel voor zich dulden. Bovendien was de Alpine meer dan anderhalve seconde langzamer dan de beide Toyota’s.

In de LMP2-klasse was pole-position voor Filipe Albuquerque van United Autosports. De Portugees stak er in de LMP2-kwalificatie met kop en schouders bovenuit. Hij noteerde een 2.02.404. Daarachter was er een Nederlands onderonsje om de tweede en derde plaats. Nyck de Vries nam de kwalificatie voor zijn rekening in dienst van G-Drive terwijl Giedo van der Garde achter het stuur kroop namens Racing Team Nederland. Van der Garde zette met een 2.03.435 een hele aardige eerste ronde neer, maar De Vries wist te counteren. Hij dook met zo’n vier tienden onder de tijd van zijn oud-teamgenoot bij RTN. De Vries had vervolgens nog een poging, maar de man uit Sneek greep net naast pole in de LMP2-klasse.

Racing Team Nederland eindigde als derde in de LMP2-klasse en begint zaterdag vanaf de derde startrij aan de uithoudingsproef. Realteam Racing eindigde daarachter op de vierde plaats met de tweede wagen van G-Drive op de vijfde positie. De beide Jota-wagens van Stoffel Vandoorne en Anthony Davidseon eindigden op de zesde en zevende stek. Robin Frijns nam de kwalificatie bij WRT voor zijn rekening, hij eindigde op de tiende plaats. Renger van der Zande liet de kwalificatie in de Inter Europol Oreca aan Alex Brundle. De Brit werd elfde. Beitske Visser moest op haar beurt toekijken hoe haar teamgenote Tatiana Calderon tot de twaalfde plek kwam.

GTE: Estre meer dan een seconde los met Porsche

De eerste kwalificatiesessie van de avond was voor de GTE-wagens en die sessie moest tweemaal stilgelegd worden. In eerste instantie gebeurde dat vanwege Christian Ried. De Oostenrijker verloor drie minuten na de start van de sessie de controle over zijn wagen in Raidillon. De Porsche-rijder stapte ongedeerd uit zijn voertuig, maar de schade was groot. Kort nadat de baan vrijgegeven was beging Egidio Perfetti van Team Project 1 dezelfde fout. De Italiaan klapte eveneens bovenop Raidillon in de bandenstapels en daarom moest de sessie weer stilgelegd worden.

Daarna konden de coureurs echt aan hun kwalificatie beginnen en Kevin Estre deed dat met overtuiging. De Porsche-rijder was meer dan een seconde sneller dan de eerstvolgende rijder in de klasse. Met een 2.11.219 verpulverde hij bovendien het GT-ronderecord op Spa. Miguel Molina eindigde met de Ferrari op de tweede plaats, voor Richard Lietz in de tweede Porsche. Alessandro Pier Guidi werd vijfde voor de enige Corvette in het veld. Antonio Garcia was de hekkensluiter in GTE Pro.

In de GTE Am-klasse was de pole-position voor Ben Keating met de TF Sport Aston Martin. De Amerikaan klokte een 2.14.660 en was daarmee een seconde sneller dan merkgenoot Paul Dalla Lana. Dempsey Proton eindigde met Andrew Haryanto op de derde plaats.