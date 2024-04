Toyota overweegt om vanaf 2026 drie Hypercars in te zetten in WEC

Bij die plannen wordt Ferrari als het grote voorbeeld gezien, aangezien zij dit jaar al met twee fabrieksauto's rijden evenals een klantenauto. Toyota's racedirecteur, Rob Leupen, benadrukt echter dat het nu te laat is om hier al aan te denken voor het seizoen 2025 en dat het dus zeker tot 2026 moet wachten. "We zien wat Ferrari doet met de klantenauto en dat zien we wel zitten", zegt Leupen tegen Motorsport.com. "Een extra auto geeft je duidelijk meer mogelijkheden, dus het is iets waar we naar kijken. We zijn het aan het evalueren."

Dat het Toyota niet gaat lukken om in 2025 al een klantenauto in te zetten, heeft volgens Leupen simpelweg te maken met de productietijd en de infrastructuur. "Als we dit al volgend jaar hadden willen doen, dan hadden we nu al een besluit moeten hebben genomen. Op dit moment staat er niets vast", stelt Leupen. "Het kan ook geen beslissing op korte termijn zijn omdat we weten wat de doorlooptijden voor alle onderdelen zouden zijn onder de huidige omstandigheden."

Zo'n derde Toyota GR010 Hybrid zou dan net als de AF Corse Ferrari 499P van Robert Kubica, Robert Shwartzman en Yifei Ye niet meetellen voor het gewone kampioenschap. Deze valt dan onder de zogenaamde World Cup for Teams, waar ook de Porsches van Jota en Proton Competition in te vinden zijn.

Is er wel plek?

Het voornaamste struikelblok is echter de kwestie van ruimte op de grid. Het WEC is voornemens om de grid in 2025 uit te breiden van 37 naar 40 deelnemers, maar tegelijkertijd wil het WEC de fabrikanten ook verplichten om met minstens twee auto's aan de start te verschijnen. Met de komst van Aston Martin in 2025 en merken als Cadillac, Lamborghini en Isotta Fraschini die dan hun LMH-projecten moeten uitbreiden, blijft er nog maar weinig ruimte over voor merken om drie auto's in te schrijven. Tevens aast Vanwall op een terugkeer in het WEC, wat betekent dat zij ook met twee auto's moeten deelnemen.

Gevraagd of er wel ruimte is voor een extra Toyota, antwoordt Leupen: "Met hoeveel auto's rijdt Porsche? Met hoeveel auto's rijdt Ferrari? Waarom zouden wij dan niet met drie kunnen rijden?" Hij voegt wel toe dat er een overlap kan komen tussen de GR010 en de waterstofauto die het wil ontwikkelen. Deze nieuwe raceklasse zal echter niet voor 2027 ten tonele verschijnen.