Toyota over ontwikkeling GR010 Hybrid: “Moeten wel wat doen”

Het niveau in het World Endurance Championship is flink gestegen sinds de toename van het aantal fabrikanten in de topklasse van het kampioenschap. Het is daarom voor de fabrikanten van belang om de Hypercars continu te blijven verbeteren, al zijn ze daarin wel beperkt. Alle teams kregen vijf jokers om aanpassingen door te voeren. Ook Toyota heeft in 2023 al het een en ander aan de GR010 Hybrid gedaan, al is niet bekend hoeveel jokers het daarbij heeft ingezet. Nu het huidige reglement tot en met 2029 van kracht blijft, komen er voor alle teams twee jokers bij.

Toyota is er al sinds het begin van het Hypercar-tijdperk bij en rijdt dus met een relatief oude auto rond. “We moeten gaan kijken of we niet het een en ander gaan verbeteren”, zet teamdirecteur Rob Leupen in een exclusief interview met Motorsport.com. “John Litjens [chief designer] wil altijd graag wat ontwikkelen, maar binnen het reglement kun je niet veel ontwikkelen. We kijken nu voorzichtig naar bepaalde zaken en of we die voor 2025 moeten gaan doen of niet. Dat zijn we nu dus aan het onderzoeken. En we zullen binnenkort een beslissing nemen, want we moeten dat dan ook nog testen – als we dat dit jaar zouden willen doen voor volgend jaar.”

De Japanse fabrikant weet dat het nog een aantal jokers heeft, maar door de leeftijd van de GR010 Hybrid wil het voorzichtig omgaan met het inzetten daarvan. “Want zoveel hebben we er niet”, verklaart Leupen. “Wij hebben een oude auto in vergelijking tot de concurrentie: daar profiteren we helaas niet van. Het is juist omgekeerd. Wij krijgen net zoveel [jokers] als de rest. Alleen die hebben veel nieuwere auto’s. Dus dat is een probleem voor ons, daarom moeten we er heel voorzichtig mee omgaan.”

Uiteindelijk moet Toyota ook weer niet te voorzichtig zijn, anders ligt het gevaar op de loer dat de concurrentie ze inhaalt. “We moeten natuurlijk wel wat doen voor volgend jaar, om er gewoon bij te blijven”, geeft Leupen toe. “We zien ook dat Cadillac erg snel geworden is. Dan zien wij de noodzakelijkheid om het hier en daar – waar mogelijk – aan te passen.” Op het gebied van betrouwbaarheid valt er volgens de Nederlander weinig te verbeteren. “Maar als onze coureurs over de kerbstones sjezen, dan is het af en toe nog een beetje moeilijk voor onze versnellingsbak. Dus daar moeten we even naar kijken.”

Geen voordeel

De focus gaat dus hoe dan ook uit naar 2025 of 2026, want dit jaar gaat zo’n updatepakket niet lukken volgens Leupen. “Dus we gaan het voor volgend jaar bekijken.” Toyota heeft vorig jaar in ieder geval een joker ingezet, maar krijgt er dus ook weer twee bij door het verlengen van het huidige reglement. Die kunnen echter alleen ingezet worden voor de seizoenen 2028 en 2029, waardoor de huidige jokers spaarzaam ingezet moeten worden. “En ik denk dat een Ferrari en een Peugeot er nogal wat van heeft gebruikt”, vermoedt Leupen. “We gaan gewoon kijken hoe we dit het beste kunnen doen, maar eerst moeten we goed analyseren welke problemen er zijn, want in Le Mans waren we dit jaar weer competitief. Je moet dan kijken waar je nog wat kunt verbeteren. Maar dan komt ook de FIA om de hoek kijken en zeggen: ‘Ja maar een verbetering van de performance, dat doen we niet'. Dus je bent gewoon voorzichtig bezig.”

De twee extra jokers bieden dus wel wat ademruimte, maar Leupen herinnert er ook aan dat dit komt doordat de regels ook twee jaar langer van kracht zijn. “Dus we moeten dan ook even kijken of we ergens nog een keer een nieuwe auto doen of niet”, aldus de teamdirecteur. “Maar dat moet je natuurlijk ook met Japan afstemmen. Akio Toyoda [Toyota-voorzitter] moet ook wel zeggen ‘ik wil het’ of ‘ik wil het niet’. We lopen dus nog over een paar schijven voordat we wat duidelijkheid hebben. Maar de technische oplossingen worden in de regel in Keulen voorbereid, ontwikkeld en omgezet.” Over die twee extra jokers: “Daar zijn we ook een stukje blijer mee. Maar we zien ons niet in het voordeel ten opzichte van de anderen.”