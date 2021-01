Toyota onthult GR010 Hybrid voor eerste seizoen Hypercars in WEC

Woensdagochtend deelde Toyota de eerste shots van de GR010 Hybrid al, die meedoet in de nieuwe Hypercar-klasse van Le Mans. Vrijdag volgde de officiële onthulling van de bolide, die hiervoor werd uitgedost in de livery waarmee die in maart aan de start verschijnt tijdens de eerste WEC-race van 2021 in Sebring. De letters GR zijn onderdeel van de livery en refereren naar Gazoo Racing, het sportieve submerk van Toyota. De auto lijkt qua uiterlijk op de GR Super Sport, de hypercar voor de openbare weg die vorig jaar tijdens de 24 uur van Le Mans werd gepresenteerd.

De GR010 is liefst 25 centimeter langer en tien centimeter hoger en breder dan de TS050 waarmee de Japanse fabrikant afgelopen seizoen in actie kwam in het WEC. Met een gewicht van 1040 kilogram is de auto ook ruim 160 kilogram zwaarder dan zijn voorganger. De nieuwe LMH-reglementen schrijven bovendien voor dat de auto met dezelfde aerodynamische specificaties rijdt op circuits waar veel en weinig downforce vereist is. Op die manier moeten de kosten gedrukt worden. De regels schrijven ook een maximale hoeveelheid downforce en een minimale hoeveelheid luchtweerstand voor.

Toyota GR010 Hybrid Photo by: TOYOTA GAZOO Racing Toyota GR010 Hybrid Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Ook onder de motorkap verandert eveneens het een en ander, want Toyota heeft een geheel nieuwe krachtbron ontwikkeld voor de GR010 Hybrid. De 2.4 liter V6 uit de TS050 wordt vervangen door een 3.5 liter V6 met dubbele turbo. Het vermogen van de verbrandingsmotor stijgt hierdoor van zo’n 500 naar 670 pk. De hybride systemen verdubbelden dat vermogen van de TS050 nog, terwijl het nieuwe hybride systeem op de vooras van de GR010 bijna 270 pk extra produceert. De elektronica van de hypercar beperkt bovendien het vermogen van de verbrandingsmotor, waarbij de hoogte van de beperking wordt bepaald door hoeveel hybride boost die er wordt ingezet.

Toyota GR010 Hybrid Photo by: TOYOTA GAZOO Racing Toyota GR010 Hybrid Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Ook schiep Toyota duidelijkheid over de coureurs die in 2021 achter het stuur van de GR010. Er is gekozen voor zekerheid en stabiliteit, wat inhoudt dat dezelfde trio’s plaatsnemen in de auto’s met startnummers zeven en acht. De #7 wordt bestuurd door regerend kampioenen Kamui Kobayashi, Mike Conway en Jose Maria Lopez, terwijl Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima en Brendon Hartley in auto #8 gaan proberen om hun zege in de 24 uur van Le Mans te verdedigen. Nyck de Vries blijft bovendien aan als test- en reserverijder.

De nieuwe reglementen gaven de ontwerpers meer vrijheid qua concepten en vormen van het bodywork, zei John Litjens, de projectleider chassis bij Toyota. “Het resultaat van deze vrijheid zie je duidelijk in de GR010 Hybrid. Wat betreft de aandrijflijn zie je eenzelfde principe, met een gegeven vermogenscurve maar veel vrijheid rond de opzet”, zei hij. “De grootste verandering voor ons was het overstappen naar een enkel hybride systeem voor de vooras. Het verpakken van het systeem was uitdagender met deze auto door de verbeterde veiligheidsstandaarden. De verbrandingsmotor van de GR010 is krachtiger dan die van de TS050, dus zowel qua uiterlijk als qua geluid is het een heel andere auto.”