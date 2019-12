Toyota toont interesse in De Vries voor LMP1-zitje

Pascal Vasselon, technisch directeur van Toyota Motorsport GmbH, heeft laten weten dat het automerk de Nederlandse coureur evalueerde. Hij reed dit jaar al in de LMP2-klasse van het WEC met Racing Team Nederland, waar hij zelfs een zege mee heeft geboekt in Fuji. Afgelopen weekend mocht hij voor Toyota al een rookietest doen in Bahrein, in een LMP1-wagen waarmee hij de derde snelste tijd van de dag klokte.

"We hebben hem zeker in de gaten gehouden in de F2 en LMP2", vertelde Vasselon aan Motorsport.com. "Daarom waren we zo blij toen we te horen kregen dat hij met ons zou testen." Op de vraag wanneer er een stoel zou kunnen vrijkomen in Toyota's WEC-formatie, zei hij: "Dat is een andere vraag, maar op dit moment zijn er geen stoelen direct beschikbaar." Vasselon gaat ervan uit dat De Vries van Mercedes mag racen voor een andere fabrikant in het WEC. "Als hij niet beschikbaar was, zou hij denk ik niet op de lijst hebben gestaan. Het zou nonsens zijn om een coureur die al is vastgelegd voor de toekomst zo een kans te geven."

De Vries gaf aan dat hij de intentie heeft om naast de Formule E te blijven racen in het WEC. "Ik geniet ervan en denk dat het bij mijn benadering past. Het FE-programma met Mercedes heeft mijn prioriteit, maar ik hoop dat ik daarnaast door kan gaan met de WEC-races zolang het te combineren is." Over Toyota's interesse zei hij: "Ik weet niet hoe goed ze me hebben gevolgd, maar ik ben er hoe dan ook blij mee. De wens om races te winnen is er altijd."

Zijn rookietest verliep positief en de coureur uit Sneek kijkt er dan ook met tevredenheid op terug. "Ik heb veel rondjes kunnen rijden en veel ervaring opgedaan in een erg interessante auto. Het was een goede dag." Met een 1.44.561 was hij iets minder dan een halve seconde langzamer dan Kenta Yamashita, die al bij Toyota onder contract staat. Ook de Japanner reed voor het eerst in een LMP1-wagen, maar kreeg twee setjes nieuwe Michelin-banden, eentje meer dan De Vries.