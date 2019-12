Toyota: "Komst van Peugeot stabiliseert hypercar-klasse"

Peugeot kondigde vorige maand aan dat het de handschoen zal opnemen tegen Toyota en Aston martin in de opvolger van de LMP1-klasse. Volgens Pascal Vasselon, de technische directeur van Toyota, is de komst van een derde constructeur cruciaal voor de toekomst van de gloednieuwe hypercars. "Dit is heel belangrijk nieuws voor de hypercars", vertelde Vasselon aan Motorsport.com. "Aston Martin en wij zijn niet genoeg. Als een van ons vertrekt, zit je met een probleem. Een derde constructeur stabiliseert de categorie."

Lees ook: Datumclash tussen WEC Spa en DTM in Zolder blijft behouden

Vasselon zegt dat de inschrijving van Peugeot bewijst dat het concept achter de nieuwe reglementen werkt. Hij hoopt dat de Franse constructeur meer concurrenten kan overtuigen om mee te komen spelen in de nieuwe topklasse van het FIA World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans. "Peugeot was op zoek naar een categorie met een kleiner budget waarin het zijn hybridetechnologie kan tonen. Als ze erbij komen, betekent dat dat ze in de regels geloven. Soms kunnen dit soort zaken een sneeuwbaleffect met zich meebrengen. Ik hoop dat er [door Peugeot] meer merken bijkomen."

Toyota liet eerder weten dat het de nieuwe hypercar vanaf juni 2020 hoopte te testen, maar door de strakke planning mikt het in Keulen gevestigde team nu op een introductie in juli of begin augustus. Door de late goedkeuring van de reglementen, net voor de 24 uur van Le Mans in juni, is het een race tegen de klok om de auto op tijd klaar te hebben. Toyota en Peugeot zullen een hybride prototype bouwen die qua looks lijken op hypercars. Aston Martin kiest voor de tweede optie door een racewagen te baseren op de bestaande Valkyrie hypercar.

Verder hebben ook ByKolles, Glickenhaus, Brabham Automotive en Gordon Murray Automotive interesse getoond om mee te doen in de LM Hypercar. Het huidige LMP1-team van het Zwitserse Rebellion zal de wagens van Peugeot runnen.