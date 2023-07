Toyota houdt Ferrari nipt van pole af voor 6 uur van Monza

Het was met een buitentemperatuur van 31 graden en een baantemperatuur van 49 graden een hete middag op het Autodromo Nazionale Monza. Ideale omstandigheden voor een snelle ronde waren het niet, maar het beloofde wel een mooie strijd om de pole-position te worden. Kamui Kobayashi opende namens Toyota Gazoo Racing als snelste bij de Hypercars: 1.35.549. De Japanse coureur, tevens teambaas, was daarmee nipt sneller dan stalgenoot Brendon Hartley in de #8 Toyota. Kobayashi scherpte echter zijn rondetijd aan naar 1.35.358 terwijl Antonio Fuoco in de #50 Ferrari slechts zeventien duizendsten van een seconde tekortkwam.

Zo zou de sessie van vijftien minuten ook eindigen, waardoor Toyota nipt Ferrari van de pole-position afhield. Jean-Eric Vergne sloot aan op de vierde plek met zijn #93 Peugeot 9X8 op drie tienden, achter de Toyota van Hartley en kort gevolgd door de #2 Cadillac Racing van Alex Lynn. De tweede Ferrari begint van de zesde plaats: Antonio Giovinazzi was vier tienden langzamer dan zijn landgenoot die van P2 begint. Gustavo Menezes zette de andere Peugeot op P7 neer terwijl de best geklasseerde Porsche 963 pas op de achtste plaats te vinden is in de vorm van de #5 Porsche Penske Motorsport met Frédéric Makowiecki achter het stuur. Hij eindigde voor de Hertz Team Jota Porsche en de zusterbolide van Porsche Penske. Olivier Pla was in de Glickenhaus 1,2 seconde langzamer dan Kobayashi en werd elfde. Proton Competition, dat dit weekend debuteert met de Porsche 963, kwam niet verder dan de twaalfde tijd. Floyd Vanwall Racing werd laatste en wacht een zware race: zij waren 2,7 seconden langzamer dan Kobayashi.

Lees ook: Nieuwe Balance of Performance raakt Ferrari voor thuisrace op Monza

Kubica op pole in LMP2, Iron Dames in GTE Am ruim de snelste

Bij de LMP2's bezorgde voormalig Formule 1-coureur Robert Kubica de #41 Team WRT haar eerste pole-position van het seizoen. De Pool had met een rondetijd van 1.39.679 al de pole-position in deze klasse in handen, maar in zijn laatste ronde haalde hij er nog drie tienden vanaf om tot een 1.39.354 te komen. Daar had Pietro Fittipaldi namens JOTA geen antwoord op: de Haas F1-reserve had een 1.39.707 als beste rondetijd achter zijn naam staan en werd tweede. Giedo van der Garde mocht in de #23 United Autosports kwalificeren, maar hij was een seconde langzamer dan de poleman en werd elfde.

In de GTE Am-klasse was Sarah Bovy namens de Iron Dames met ruime afstand de snelste van het veld. Bovy stuurde het circuit van Monza in de Porsche 911 RSR rond in 1.47.632 en sloeg daarmee een gat van vier tienden naar Ahmad Al Harthy in de Ort By TF Aston Martin Vantage. De Omaanse coureur had net genoeg om de #77 Dempsey-Proton Porsche achter zich te houden. Nicky Catsburg begint met de #33 Corvette Racing als zesde aan de race na de kwalificatieronde van Ben Keating. De kwalificatiesessie werd met iets minder dan acht minuten te gaan wel even stilgelegd, aangezien Efrin Castro, die namens Project 1-AO zijn WEC-debuut maakt, veel grind op de baan had gelegd in de Ascari-chicane. Het team moest zich bij de wedstrijdleiding melden, maar er werd geen actie ondernomen.

Uitslag kwalificatie WEC 6 uur van Monza