Toyota deelt eerste foto's van de nieuwe Le Mans Hypercar

De Japanse fabrikant deelde de shots van de wagen die aankomende vrijdag officieel gepresenteerd wordt met de definitieve kleurstelling. De GR in de naam staat voor Gazoo Racing, het sportieve submerk van Toyota. De drie cijfers staan traditiegetrouw achter het Le Mans-materiaal van Toyota en is voor deze wagen gereset naar 010. De foto’s van de eerste test werden in oktober gemaakt op het circuit van Paul Ricard. Het is duidelijk te zien dat de wagen verwant is aan de TS050 Hybrid LMP1, die de afgelopen drie jaar zegevierde in de 24 uur van Le Mans.

Technisch directeur Pascal Vasselon van Toyota stelt dat er maar een beperkt aantal onderdelen meegenomen is van de voorganger: “Afgezien van generieke onderdelen zoals de knoppen en sensoren zijn er amper onderdelen die meegenomen kunnen worden omdat de filosofie van het reglement helemaal veranderd is. Het is een volledig nieuwe wagen.” Het grootste verschil zit in het hybride-systeem, dat opnieuw ontworpen moest worden. In het LMH-reglement staat geschreven dat er op de vooras een enkele energie-opwekkingseenheid opgenomen mag worden, in de LMP1 was het toegestaan om twee van dergelijke units op de vooras te plaatsen.

“We hadden voor en achter een KERS-systeem met voor en achter ook een brake-by-wire systeem”, vervolgde Vasselon. “Dat is nu niet meer toegestaan. Het hybride-systeem in het reglement staat nu één KERS en een brake-by-wire systeem toe, beide aan de voorkant van de wagen. Dat zorgt voor verschillen en uitdagingen. Bijvoorbeeld, we hebben aan de achterkant geen MGU (Motor Generator Unit) meer, het betekent dat we nu een startmotor nodig hebben en dat het remsysteem volledig hydraulisch is, net zoals op een traditionele racewagen.”

Toyota doet vrijdag tijdens de presentatie meer details over de interne verbrandingsmotor uit de doeken. Men denkt dat de Hypercars rondetijden rond de 3.30 minuten kunnen rijden op het 13 kilometer lange Circuit de la Sarthe. Toyota test deze week opnieuw met de GR010 in Aragon. Kamui Kobayashi en Kazuki Nakajima zullen deel uitmaken van de rijders die in actie komen, zij ontbraken in oktober tijdens de shakedown en in december tijdens de tweede test in de Algarve.

Toyota zet tijdens de test een wagen in.

Bekijk hieronder meer foto's:

Toyota GR010 HYBRID Foto: Toyota Racing

