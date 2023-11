Toyota ging vol voor WEC-pole in Bahrein om cruciaal bonuspunt

Brendon Hartley veroverde met de #8 Toyota, die hij deelt met Sebastien Buemi en Ryo Hirakawa, de pole-position voor de 8 uur van Bahrein en pakte daarmee het felbegeerde bonuspunt. Dat betekent dat het drietal zaterdag in de race aan een derde plek voldoende heeft om de titel veilig te stellen. Als de pole naar zusterwagen én titelconcurrent #7 Toyota (Kamui Kobayashi, Mike Conway en José Maria Lopez) of een ander team was gegaan, dan moest de #8 Toyota tweede worden in de race om op eigen kracht het kampioenschap binnen te halen.

“Aan beide kanten van de garage is er veel nadruk gelegd op de pole-position, aangezien het extra punt nogal cruciaal is”, aldus Hartley. “Beide crews hebben de auto’s zo optimaal mogelijk afgesteld om voor pole te gaan. Het is ons gelukt en het is fijn dat Toyota erkent dat dit ene punt belangrijk is. Daarom zijn we er in de kwalificatie vol voor gegaan.”

Hartley doelt onder meer op de bandenkeuze. De Toyota’s reden hun snelste ronde op medium banden, in plaats van de harde compound. De mediums zijn uiteraard de betere band voor de kwalificatie, alleen hebben de Toyota’s nu wel één setje harde banden minder voor de race. Dit omdat de banden die in de kwalificatie worden gebruikt meegaan in de pool voor de wedstrijd. “Qua strategie was het wellicht veiliger geweest om op harde banden te kwalificeren, omdat we nog maar moeten zien of we een dubbele stint op mediums kunnen doen”, vervolgt Hartley.

Pascal Vasselon, de technisch directeur van het WEC-project van Toyota, heeft minder twijfels dan Hartley. “Het team is niet echt bezorgd over het gebruik van de mediums aan het einde van de race, aangezien de temperaturen dalen na zonsondergang”, verklaart Vasselon. De 8 uur van Bahrein begint zaterdag om 14.00 uur lokale tijd (12.00 uur Nederlandse tijd), een kleine drie uur later gaat de zon onder.