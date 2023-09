Toyota grijpt constructeurstitel in WEC met dubbelzege op Fuji

De #7 Toyota GR010 HYBRID van Kamui Kobayashi, Mike Conway en José Maria Lopez triomfeerde zondag in de zes uur van Fuji met een voorsprong van 39 seconden op de zusterwagen, de #8 van Brendon Hartley, Ryo Hirakawa en Sebastien Buemi. De #6 Porsche van Kevin Estre, André Lotterer en Laurens Vanthoor ging lange tijd aan kop en werd uiteindelijk derde, op 47 seconden van de winnende Toyota.

De twee Toyota’s deelden de eerste startrij voor de zes uur van Fuji, met de #7 op pole-position en de #8 op P2. Daarachter stonden de #6 en #5 Porsches (Dane Cameron, Michael Christensen en Frederic Makowiecki) op de tweede startrij, gevolgd door de #2 Cadillac (Earl Bamber, Alex Lynn en Richard Westbrook) en de Ferrari’s #51 (Alessandro Pier Guidi, James Calado en Antonio Giovinazzi) en #50 (Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen).

Vanthoor had met de #6 Porsche de beste start, ging via de binnenkant van bocht 1 de twee Toyota’s voorbij en veroverde de leiding. Daarachter schoot ook Molina met de #50 Ferrari sterk uit de startblokken, door vanaf P7 op te rukken naar P2. De #7 Toyota sloot aan op P3, de #8 Toyota viel terug tot P6 achter de #51 Ferrari en de #2 Cadillac. Bij het ingaan van de vierde ronde probeerde Conway de tweede plek af te pakken van Molina, maar hij ging wijd en zag daardoor de andere Ferrari van Calado passeren voor P3.

De Toyota’s vochten zich echter terug en lagen nog voor het einde van de eerste stint tweede en derde, achter de leidende Porsche. Leider Vanthoor genoot in het tweede uur van de race een voorsprong van zestien seconden, maar Toyota dichtte het gat gestaag. Net over de helft van de wedstrijd had Lopez in de #7 Toyota aansluiting gevonden bij Estre, die het stuur van de #6 Porsche inmiddels had overgenomen van Vanthoor.

Estre hield Lopez achter zich, waarna laatstgenoemde een foutje maakte. Daarvan profiteerde Hirakawa met de #8 Toyota. De Japanner schoof op naar P2 en had vervolgens weinig tijd nodig om ook Estre voorbij te gaan voor de leiding. Dat deed Hirakawa in de Dunlop-chicane, met nog ruim twee uur te gaan. Bij de volgende serie pitstops ging ook de #7 Toyota de #6 Porsche voorbij, waardoor de Toyota’s het veld weer aanvoerden.

Hartley had met de #8 Toyota een voorsprong van vijf seconden op de #7 Toyota van Kobayashi. Laatstgenoemde reed dat gat snel dicht en greep in het voorlaatste uur de leiding met een inhaalactie in bocht 1. Kobayashi was ontketend en kwam met een ruime marge naar de zusterwagen als winnaar over de finish. WK-leider #8 Toyota finishte voor de #6 Porsche nog wel als tweede, maar zag de voorsprong in het kampioenschap op de nummer #7 Toyota slinken tot vijftien punten. De volgende en laatste WEC-race is op 4 november in Bahrein.

Frijns en Catsburg op podium

In de LMP2 zetten Robert Kubica, Louis Deletraz en Rui Andrade een stap naar de titel, door hun koppositie in het klassement te verstevigen met een zege met de #41 WRT. Na contact met de #23 United Autosports, die deze actie moest bekopen met een tijdstraf van tien seconden, viel de #31 WRT in de openingsfase terug tot P6 in de klasse. De Belgische equipe knokte zich echter ijzersterk terug tot de winst, voor de #22 United Autosports. Robin Frijns, Ferdinand Habsburg en Sean Gelael maakten er in de #31 een dubbelpodium van voor WRT.

Davide Rigon, Francesco Castellaci en Thomas Flohr zegevierden met de #54 AF Corse Ferrari 488 GTE in de GTE Am-klasse, ondanks een aanvaring met de polesittende en kampioen #33 Corvette in het tweede uur. Dat is de Corvette van Nicky Catsburg, Nicolas Varrone en Ben Keating, waarbij laatstgenoemde op het moment van de botsing in de cockpit zat en werd bestraft met een stop-and-go-penalty van dertig seconden. De #57 Kessel Racing Ferrari werd tweede, Keating, Catsburg en Varrone completeerden ondanks hun straf het podium in de klasse.

De uitslag van de zes uur van Fuji: