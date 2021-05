De Toyota GR010 Hybrid met startnummer 7 had zaterdag een comfortabele voorsprong in handen tijdens de 6 uur van Spa, de eerste race van het nieuwe FIA WEC-seizoen. Met nog minder dan twee uur te gaan ging raceleider Kobayashi echter rechtdoor in Bruxelles, waarna hij in het grind vast kwam te staan met de hypercar.

Kobayashi wist zijn weg uiteindelijk wel weer te vervolgen, maar door de opgelopen achterstand moest hij samen met teamgenoten Conway en Lopez genoegen nemen met een derde plek. De zege kwam door het uitstapje van Kobayashi in de schoot van de zusterbolide met startnummer 8.

Blokkerende wielen

Pascal Vasselon, technisch directeur van Toyota Gazoo Racing Europa, verklaarde na afloop dat een probleem met het blokkeren van de voorwielen had bijgedragen aan het uitstapje van Kobayashi, maar dat Toyota de zaak nog verder moet onderzoeken voor het echt conclusies kan trekken. Kobayashi vertelde dat alle drie de coureurs in de #7 Toyota geplaagd werden door het euvel.

“We hadden het wat lastig met de voorkant van de auto, maar verder had de auto wel een goede snelheid. Toen blokkeerden de voorwielen en kreeg ik ze ook niet meer los, ik weet niet waarom”, vertelde Kobayashi aan Motorsport.com. Teamgenoot Mike Conway vulde aan: “Ik blokkeerde de wielen ook in Bocht 1 en vervolgens had Jose Maria een aanvaring met een GT-auto. De auto was dus absoluut lastig te besturen vandaag. We hadden wat problemen, maar we moeten hiervan leren en sterker terugkeren.”

Lopez reed in de Bus Stop achterop de #91 Porsche 911 RSR van Richard Lietz, wat de Argentijn een drive-through penalty opleverde. Die straf zou de #7 Toyota echter niet de overwinning hebben gekost, aangezien deze op dat moment een voorsprong van 45 seconden had op de zusterauto.

#8 Toyota overwint tijdstraffen

Ondanks de overwinning was het ook voor de crew in de #8 Toyota lang geen vlekkeloze race. Zo kregen Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima en Brendon Hartley zelfs twee straffen aan hun broek. Het team kreeg een tijdstraf van 36 seconden omdat de brandstofslang tijdens de tweede pitstop te vroeg uit de auto was gehaald. Vanwege een unsafe release kwam daar later nog eens een tijdstraf van vijf seconden bovenop.

“Halverwege de race hadden we vanwege die tijdstraffen echt niet verwacht dat we zouden winnen”, sprak Buemi na afloop. “In dat opzicht zal het beter moeten, al hebben we als coureurs geen fouten gemaakt vandaag.”

Al met al was het een rommelig debuut voor de gloednieuwe GR010 Hypercar van Toyota, moest ook Vasselon erkennen: “Het was niet een geweldige race. Het is positief dat we de eerste race met beide auto’s weten te finishen. Minder positief is het feit dat we verschillende fouten hebben gemaakt, vooral in die eerste pitstops. We hechten er veel waarde aan dat we de eerste race met de hypercar hebben gewonnen, maar we hebben er wel hard voor moeten werken.”

VIDEO: Bekijk de hoogtepunten van de WEC 6 uur van Spa-Francorchamps