Toyota #8 wereldkampioen in WEC, Frijns wint LMP2-race in Bahrein

Bij de laatste race van het FIA World Endurance Championship, de 8 uur van Bahrein, ging de titelstrijd in de Hypercar-klasse met name tussen de #8 Toyota en de #36 Alpine. In de wedstrijd kwam Alpine er totaal niet aan te pas en beide Toyota’s reden zo weg. Ondanks dat de #7 door een teamorder voor de #8 werd gelaten, zijn Brendon Hartley, Sébastien Buemi en Ryo Hirakawa in de #8 wereldkampioen bij de rijders. Jose Maria Lopez, Mike Conway en Kamui Kobayashi wonnen in de #7 Toyota de race. Het Japanse merk is automatisch ook wereldkampioen bij de constructeurs.

Peugeot begon de race met goede snelheid, maar liep toch weer tegen problemen aan. De #94 kwam meerdere keren in de problemen en werd vierde, de #93 haalde de finish niet. Daardoor pakten Andre Negrao, Nicholas Lapierre en Mathieu Vaxiviere van Alpine wel het podium.

Frijns wint in LMP2

In de LMP2-klasse was de zege voor Robin Frijns, René Rast en Sean Gelael. Vanaf de achtste startpositie reden de mannen in de #31 WRT naar voren. Het team van JOTA pakte met Antonio Felix da Costa, Will Stevens en Roberto Gonzalez de titel met de #38-auto. Een derde plaats was genoeg om het kampioenschap veilig te stellen. De tweede plek was voor de #22 United Autosports van Alex Lynn, Oliver Jarvis en Josh Pierson. De #10 Vector Sport van onder meer Renger van der Zande eindigde als negende in de LMP2-klasse

Ferrari wereldkampioen GTE Pro

In de allerlaatste race van de GTE Pro, volgend jaar rijden er naast prototypes alleen nog wagens in de GTE Am klasse, werd de wereldtitel gepakt door Ferrari. James Calado en Alessandro Pier Guidi reden comfortabel tweede, maar toen kregen de heren te maken met een versnellingsbakprobleem in het voorlaatste uur van de race. Terugschakelen lager dan de vierde versnelling zat er niet meer in. Ondanks dat de #51 Ferrari vele seconden per ronde verloor, kregen ze de auto wel aan de finish. Een vijfde en laatste plaats was genoeg voor het kampioenschap.

Ferrari pakte ook de titel bij de constructeurs, want de #52 van Antonio Fuoco en Miguel Molina won de race. Het podium werd compleet gemaakt door Nick Tandy en Tommy Milner in de #64 Corvette, en Michael Christensen en Kevin Estre in de #92 Porsche. Bij Porsche hadden ze meerdere keren pech met de timing van de Full Course Yellows, en werd buiten hun schuld om veel tijd verloren.

TF Sport wint GTE Am titel

In de GTE Am was het een 1-2 voor Team Project 1. Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen en Nicholas Leutwiler pakten de zege in de #46 Porsche, gevolgd door Ben Barnicoat, PJ Hyett en Gunnar Jeannette in de #56. De derde plek was voor de #85 Ferrari van Iron Dames, met alleen vrouwen achter het stuur. Michelle Gatting, Sarah Bovy en Rahel Frey lieten wederom zien prima mee te kunnen komen met de al gevestigde namen.

De titel in de GTE Am-klasse was voor de #33 Aston Martin van TF Sport. Ben Keating, Henrique Chaves en Marco Sorensen eindigen als vierde, voor concurrenten en merkgenoten Nicki Thiim, Paul Dalla Lana en David Pittard in de Northwest AMR-Aston Martin.

Op naar volgend seizoen

Volgend jaar maart begint het nieuwe seizoen van het FIA World Endurance Championship. Dan zonder de GTE Pro-klasse, maar met vele nieuwe deelnemers in de Hypercar-klasse. De toetreding van Ferrari, Porsche en Cadillac geven alle reden om ons te verheugen op het nieuwe seizoen.

Uitslag 8 uur van Bahrein