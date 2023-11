Waar het in de eerste vrije training nog opvallend genoeg regende, waren de omstandigheden voor de laatste kwalificatiesessie van het WEC-seizoen 2023 optimaal. Onder het kunstlicht streden de grote merken weer om de felbegeerde pole-position in de Hypercar-klasse, waarbij de #2 Cadillac Racing het snelst opende in 1.47.265. De Amerikaanse renstal had net als Porsche een mindering van 7 kilogram aan minimumgewicht gekregen en hoopte daarvan te profiteren, maar het duurde niet lang voordat Toyota weer 1-2 stond.

Zij strijden dit weekend samen met de #51 AF Corse Ferrari om de titel, waarbij de #7 van Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi en Mike Conway tegen een achterstand van 15 punten aankijkt. De pole ging uiteindelijk echter naar de kampioenschapsleiders in de #8 Toyota dankzij een rondetijd van 1.46.564 van Brendon Hartley. Hij was daarmee bijna een halve seconde sneller dan de zusterauto. Het levert de #8 een extra punt op, waardoor deze al genoeg heeft aan de derde plaats - zelfs als de zusterauto de race wint.

De #2 Cadillac viel terug tot de derde plek, maar bleef daar wel staan. De nummer 4, de #6 Porsche Penske Motorsport, gaf al ruim een seconde toe op de polesitters. Zij zien zaterdag bij de start twee Ferrari's achter hen staan, met de #51 de mindere van de twee in de kwalificatie. Op P7, P8 en P9 zijn de drie resterende Porsche's te vinden, gevolgd door de twee Peugeots en hekkensluiter Vanwall. Glickenhaus ontbreekt dit weekend vanwege een gebrek aan sponsoring en heeft al bekendgemaakt dat het in 2024 niet terugkeert.

Frijns derde in LMP2, Catsburg P5 in GTE

Een van de klassen waarvan het WEC na dit seizoen - met uitzondering van de 24 uur van Le Mans - afscheid van neemt, is de LMP2. Daar gaat het Belgische WRT met startnummer 41 aan de leiding met een ruime voorsprong. Zij starten echter van de teleurstellende tiende plaats waar er elf LMP2-bolides op de grid staan. De pole ging naar de #23 United Autosports van Tom Blomqvist: 1.52.290. De Brit, die volgend jaar de fulltime overstap naar de IndyCar maakt, was 0.271 seconde sneller dan Charles Milesi in de #36 Alpine. Robin Frijns kende een prima kwalificatie onder het kunstlicht en snelde naar de derde tijd in de tweede WRT-bolide. De verschillen daarachter waren klein, waardoor Bent Viscaal op slechts een tiende van een seconde op de zesde plaats is terug te vinden.

Voor de GTE-klasse was dit de laatste kwalificatiesessie in het WEC. Na dit seizoen neemt het endurancekampioenschap afscheid van deze klasse. De plek wordt ingenomen door de nieuwe LMGT3. Dit weekend staat er geen titel meer op het spel, maar wel de eer van de laatste GTE Am-zege in het WEC. Voor die zege heeft het damesteam van Iron Dames de beste kaarten in handen na de kwalificatie. Sarah Bovy stuurde de roze Porsche 911 RSR naar de pole-position met een rondetijd van 1.58.692. De Franse Bovy versloeg daarmee Liam Talbot in de D'Station Racing Aston Martin, die drie tienden moest toegeven. De kampioenen van deze klasse, de Corvette Racing van Nicky Catsburg, Ben Keating en Nicolás Varrone, beginnen vanaf de vijfde plaats, achter de #25 ORT by TF en #57 Kessel racing.

De 8 uur van Bahrein begint zaterdag 4 november om 12.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie 8 uur van Bahrein