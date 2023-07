Het WEC-seizoen telt nog slechts twee ronden: de 6 uur van Fuji in september en de 8 uur van Bahrein in november. Het Hypercarveld bestaat uit dertien vaste deelnemers, al staat er nu dus wel een asterisk achter de naam Glickenhaus, dat met één Glickenhaus-Pipo 007 Le Mans Hypercar deelneemt aan het volledige seizoen en op Le Mans een tweede bolide inzette. Het hangt van sponsoring af of het Amerikaanse team aan de start van de races in Fuji en Bahrein verschijnt, laat teamoprichter Jim Glickenhaus weten.

"We hebben nog geen besluit genomen", zegt Glickenhaus tegen Motorsport.com. "We kunnen niet zeggen of we erbij zijn in Fuji en Bahrein, aangezien we er nog steeds aan werken", legt de teameigenaar uit. "We hebben een serieuze sponsor nodig die ons in staat stelt om de rest van dit seizoen af te maken en door te gaan in 2024, ook om een evo-versie van onze auto te kunnen ontwikkelen zodat we competitief kunnen blijven." Glickenhaus onthult dat ze daar bijna aan kunnen werken, maar: "We krijgen de steun die we nodig hebben, of we krijgen die niet. We hebben een enorm potentieel, dat zou een sponsor kunnen benutten."

Vorig jaar nam Glickenhaus al een pauze van twee races. Het team liet toen de laatste twee races van het seizoen schieten om zich volledig op 2023 te richten. Dat besluit volgde nadat Glickenhaus op Monza nog de pole-position had behaald, maar de zege door de vingers zag glippen vanwege een kapotte turbo. Vervolgens werd pas in december groen licht gegeven voor een deelname aan het WEC in 2023. Nu lijkt het scenario van vorig jaar zich te herhalen. Glickenhaus benadrukt echter dat het missen van de laatste twee races van dit seizoen geen bedreiging vormt voor een deelname in 2024. "We staan nog steeds op goede voet met het WEC en we hebben ze op de hoogte gehouden. Ze hebben onze inspanningen erg gesteund."

Een besluit over deelname aan de laatste twee races zou niet lang op zich hoeven laten wachten. De vracht die per boot naar Japan gaat voor de 6 uur van Fuji, die op 10 september plaatsvindt, vertrekt volgende week woensdag al. Glickenhaus herhaalt zijn standpunt dat deelname aan het WEC minder waarde heeft voor zijn jonge racewagenmerk, Scuderia Cameron Glickenhaus, dan deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring en de Baja 1000 met de straatversies van zijn SCG004C GT en Boot off-roader. Voor nu wil Glickenhaus nog niks zeggen over een eventuele line-up voor de races in Fuji en Bahrein. Ryan Briscoe blijft wel deel uitmaken van het team, ook al werd hij op Monza vervangen door Nathanael Berthon.