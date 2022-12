Ten minste 15 LMP2-plekken op Le Mans 2024, LMGT3 aangekondigd

Vanwege het grote aantal toetredende teams in de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship, is er vanaf 2024 waarschijnlijk geen ruimte meer voor LMP2-bolides. Met naar verwachting rond de twintig Hypercars, en een stijgend aantal GT’s lijken er simpelweg geen pitboxen meer over voor LMP2-teams. Bij de 24 uur van Le Mans, waar er 62 pitboxen zijn, is er wel ruimte over en daar blijven de Gibson-aangedreven prototypes in ieder geval wel racen.

Deze week komt de FIA World Motor Sport Council bijeen om over alle punten te praten. Vanwege de interesse in de Hypercar- en GT-klasse, moeten er ‘rationele veranderingen’ plaatsvinden. Dat is te lezen in een verklaring van Le Mans-organisator ACO. “Om deze twee klassen comfortabel te ondersteunen, zullen de FIA en ACO de toegang tot het WEC mogelijk beperken tot Hypercar- en GT-inschrijvingen vanaf 2024. Ongeacht deze beslissing, blijft de LMP2 cruciaal voor endurance en blijft dit de topklasse in de European- en Asian Le Mans Series. Vanaf 2024 houdt de ACO ten minste vijftien plekken beschikbaar voor LMP2-auto’s op de Le Mans-grid.” De uitbreiding van de Hypercar-klasse start volgend jaar met de toetreding van Ferrari, Porsche en Cadillac. In 2024 stappen ook BMW, Lamborghini en Alpine in. Daarnaast is er nog interesse vanuit kleinere merken en klantenteams.

Meer nieuwe regels

Verder is bekend geworden dat de huidige generatie LMP2-bolides voor het derde jaar op rij vertraagd gaat worden. Het vermogen wordt met 13pk teruggeschroefd en de toerenlimiet gaat met 500 omlaag. In de ELMS gaat het vermogen juist omhoog, maar op Le Mans gelden dan de limieten van het WEC weer. Daarnaast weten we nu ook dat de volgende generatie LMP2-wagens pas in 2026 komt. Dit terwijl de in 2017 ingevoerde regels eigenlijk maar voor vier jaar zouden gelden. Ook is bekendgemaakt dat fabrikanten in totaal twee wagens mogen inschrijven in het WK voor merken. Overige wagens doen, net als klantenauto’s, mee in de Wereldbeker voor Hypercar-Teams.

Vanaf komend seizoen is er geen GTE-Pro-klasse meer, en vanaf 2024 worden de GTE-bolides uitgefaseerd en vervangen door GT3-materieel. De klasse zal LMGT3 gaan heten. Het idee van premium bodykits [speciale aerodynamische pakketten voor de standaard GT3-auto’s voor Le Mans] blijft staan, maar het wordt een optie voor teams in plaats van een verplichting. Ook gaat de kwalificatie voor 2023 op de schop. In plaats van een sessie voor Hypercar én LMP2, en een voor de GT’s, krijgt elke klasse nu een eigen kwalificatie van 15 minuten. Dit maakt de kwalificatie ‘makkelijker om te volgen, garandeert dat teams genoeg rijtijd krijgen en verbreed het window voor optimale condities om tijden neer te zetten’, staat in het verslag van de World Motor Sport Council. Verder is bekend gemaakt dat bandenwarmers vanaf volgend jaar worden verboden in het WEC, dit om te zorgen dat de teams een minder grote impact achterlaten op het milieu. Tot slot is er volgend jaar nog maar een specificatie droogweerband in het WEC, en twee op Le Mans.