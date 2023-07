In artikel 14.6.5 van het sportief reglement van de FIA is vastgesteld dat de pitingang voor de eerste drie ronden van de safety car-procedure gesloten is. Coureurs mogen alleen naar binnen komen om maximaal vijf seconden brandstof bij te tanken of een lekke band te vervangen. Na drie ronden achter de safety car gelden die beperkingen niet meer. In artikel 14.5.2 valt te lezen dat de pitingang gesloten is wanneer een Full Course Yellow (FCY) wordt aangekondigd. Daarbij gelden dezelfde beperkingen als bij de safety car.

Twee van de drie safety car-fases op Monza speelden een belangrijke rol in de uitslag van de LMP2- en GTE Am-klassen, wat heeft geleid tot kritiek van meerdere teams en coureurs. Zo ook United Autosports-teambaas Richard Dean, die spreekt van een 'loterij' dankzij de regels. De #23 United Autosports van Giedo van der Garde, Oliver Jarvis en Josh Pierson lag 111 van de 193 ronden aan de leiding, maar viel terug omdat de JOTA, die de race zou winnen, net voor de derde safety car-fase een pitstop had gemaakt terwijl United Autosports moest wachten. "Ik haat de huidige FCY", zegt Dean tegen Motorsport.com. "Als je je op de baan in een positie bevindt dat je kunt gokken op een FCY voordat deze uitgeroepen is, levert dat een enorm voordeel op. Het belemmert alle anderen en elke keer dat het gebeurt, is het net een loterij. De #23 verloor daardoor de race, we verloren iets van vijftig seconden hierdoor. Ik hou niet van de loterij van de gesloten pitstraat."

LMP2-kampioenschapsleider Louis Deletraz, die derde werd met WRT, roept op tot een herziening van deze regels. Zij moesten tijdens de derde safety car-fase noodgedwongen binnenkomen voor brandstof, waarna zij dus opnieuw moesten binnenkomen voor een pitstop. De zusterauto van WRT, de #31, profiteerde juist van deze situatie en deed mee om de zege, totdat ze uitvielen vanwege motorproblemen. "Vandaag was qua geluk waarschijnlijk de slechtste race die ik ooit in mijn carrière heb gehad", sprak Deletraz na afloop van de race. "Ik denk dat de regels onder de loep moeten worden genomen, want de laatste twee races in het WEC zijn beslist door het geluk van wie de safety cars wel of niet goed krijgt. Ik denk niet dat dit is wat de competitie wil. De auto was supersnel, we hadden in staat moeten zijn om voor de zege te strijden."

Oplossing vinden

Inter Europol Competition, de nummer twee in het LMP2-klassement, werd vijfde op Monza en ook zij werden slachtoffer van de safety car-regels. Ze moesten ook een noodpitstop maken. "Het LMP2-niveau is zo hoog dat elke race, de laatste races van zes uur, beslist werden door de safety car of het gele licht, niet door de prestaties", zei Fabio Scherer, die toegeeft dat zijn team geluk had tijdens de 6 uur van Spa, toen ze als gevolg hiervan juist een podiumplaats behaalden. "Ik heb de oplossing niet, maar er moet wel een oplossing komen, want het kan niet zo zijn dat het altijd daardoor beslist wordt. Het is zeker niet goed. Ik snap niet waarom je de pits niet gewoon opent als je de safety car de baan opstuurt. Iedereen kan dan een pitstop maken, zijn positie behouden en weer racen."

In de GTE Am-klasse was Iron Dames, een volledig vrouwenteam, tot twee keer toe slachtoffer van de timing van de safety cars. Polesitter Sarah Bovy moest een noodpitstop maken tijdens de tweede safety car-fase terwijl Rahel Frey tijd verloor door niet binnen te komen voordat de derde safety car-fase een feit was. Zij werden uiteindelijk vijfde. Of die regels tot frustratie leidden? "Vandaag? Ja, heel erg", zei Frey tegen Motorsport.com. "Het was vandaag van cruciaal belang om te anticiperen. Alle auto's die dat deden, wonnen tijd. We moeten dit analyseren en in ons achterhoofd houden. Het moet beter in Fuji en Bahrein."