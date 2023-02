Jacques Villeneuve werd vorige maand aangekondigd als een van de drie coureurs van het door Colin Kolles gerunde Vanwall-team in het World Endurance Championship (WEC). Hij kruipt achter het stuur van de nieuwe Vandervell 680 Le Mans Hypercar, samen met Tom Dillmann en Esteban Guerrieri.

Zijn WEC-deelname is een nieuwe episode in de rijke carrière van de inmiddels 51-jarige Canadees, die in de Formule 1 uitkwam voor onder meer Williams, BAR en Sauber/BMW. Hij reed in 2006 zijn laatste Grand Prix en kwam in 2007-2008 uit voor Peugeot in de 24 uur van Le Mans. Sindsdien heeft de IndyCar-kampioen van 1995 en F1-kampioen van 1997 in verscheidene series gereden, waaronder Formule E, het World Rallycross-kampioenschap en NASCAR. Villeneuve keerde in 2014 eenmalig terug naar de Indianapolis 500, negentien jaar na zijn overwinning op de Brickyard.

"Positief voor iedereen"

Eind vorig jaar maakte Villeneuve kennis met de Vanwall LMH bij een test in Barcelona. Tijdens een online persconferentie van het WEC in de aanloop naar de seizoensopener in Sebring in maart, vertelde Kolles hoe het huwelijk tot stand is gekomen. "Om eerlijk te zijn was het min of meer toeval. We kennen elkaar al vele jaren uit de Formule 1. Via een gemeenschappelijke vriend kwamen we met elkaar in contact. Hij leek erg geïnteresseerd om weer een heel seizoen te gaan racen. Daarom organiseerden we de test in Barcelona en nodigden we hem uit om te kijken of hij het leuk vindt om met de auto te rijden. We probeerden een manier te vinden om hem te contracteren en verder te gaan. Ik denk dat het heel positief is voor ons en het WEC - voor iedereen - om een wereldkampioen Formule 1, IndyCar-kampioen en Indianapolis 500-winnaar erbij te hebben."

Volgens Kolles wacht Villeneuve wel een flinke uitdaging. "Het zal moeilijk worden. Er is voor hem een lange weg te gaan omdat hij niet zoveel kilometers in de auto heeft gehad. Maar we hebben de proloog op Sebring [11-12 maart] en we zijn van plan om hem zoveel mogelijk kilometers te geven. We zullen zien hoe hij zich ontwikkelt."

Hoop op tweede auto in Le Mans

Villeneuve's komst bij Vanwall gaat ten koste van Joao Paulo de Oliveira, die ook aanwezig was bij de test in Barcelona en hoopte een gedeeltelijk schema in het WEC te kunnen combineren met zijn Nissan-verplichtingen in de SUPER GT. Kolles stelt dat de Oliveira een sterke kandidaat is als Vanwall nog een tweede auto kan meenemen naar de 24 uur van Le Mans. "JP is een vriend van ons. Hij was onze coureur [in de Formule 3], we kennen hem al meer dan twintig jaar. Hij maakt altijd deel uit van ons netwerk. JP is in de toekomst altijd een optie, bijvoorbeeld als we een tweede auto in Le Mans kunnen inzetten."

Kolles onthulde dat de Vanderwall LMH klaar is voor zijn laatste homologatietest volgende week. Daarna gaat de auto naar de proloog voor zijn eerste kilometers op Sebring. "Sebring is zeker een heel speciaal circuit en we hebben er nog niet getest. We zijn ervan overtuigd dat we een betrouwbaar pakket hebben voor normale circuits, maar Sebring zal misschien een verrassing zijn qua prestaties en betrouwbaarheid. Voor ons is het meer een verrassing dan voor anderen [die al getest hebben op Sebring]."

Na de proloog volgt de 1000 mijl van Sebring, op 17 maart. Op de WEC-kalender staan onder meer ook de 6 uur van Spa-Francorchamps (29 april) en de 24 uur van Le Mans (10-11 juni). Het laatste treffen is de 8 uur van Bahrein (4 november).