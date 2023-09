Vandoorne keert fulltime terug in WEC met zitje bij Peugeot voor 2024

Stoffel Vandoorne hield er dit jaar meerdere raceprogramma's op na. De 31-jarige Belg reed namens DS Penske in de Formule E en was naast Aston Martins F1-reservecoureur ook reservecoureur bij het WEC-team van Peugeot. Daar moest hij in de 6 uur van Fuji invallen voor Nico Müller, die kampt met een blessure aan zijn sleutelbeen. Samen met Loïc Duval en Gustavo Menezes kwam Vandoorne in de #94 Peugeot als zevende over de streep. Het was de opmaat naar een fulltime avontuur in de Hypercar-klasse in 2024, aangezien Peugeot hem nu heeft vastgelegd. De aankondiging van de komst van Vandoorne volgt na het nieuws dat Menezes juist afscheid neemt van Peugeot.

"Ik ben erg blij om bij het team te komen als officiële coureur voor het seizoen 2024", zegt Vandoorne, die aan de start van 41 F1 Grands Prix verscheen. "Ik heb het FIA WEC altijd gewaardeerd en ben er bekend mee, omdat ik in 2019 en 2021 heb geracet. Mijn doel was om terug te keren naar dit kampioenschap en nog meer nu met de Hypercar-klasse, met zoveel fabrikanten. De kans krijgen om te vechten voor de overwinning en deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans is fantastisch en de droom van veel coureurs. Ik ben erg blij om deel uit te maken van dit team en ik ben enthousiast om bij Peugeot aan de slag te gaan."

Vandoorne maakte in 2019 zijn debuut in de langeafstandsracerij nadat hij in de Formule 1 op het zijspoor was beland na een kort avontuur bij McLaren. Hij nam in 2019 namens SMP Racing deel aan de 24 uur van Le Mans in de LMP1-klasse. In 2021 maakte hij de overstap naar de LMP2-klasse, waar hij het team van JOTA vertegenwoordigde. In 2022 kroonde de coureur uit Kortrijk zich tot wereldkampioen in de Formule E. Dit jaar was hij opnieuw actief in de elektrische raceklasse, maar zat er niets meer in dan de elfde plaats.

De 6 uur van Fuji was de voorlaatste ronde van het WEC-seizoen. In november reist het veld van Hypercars, LMP2's en GTE AMs af naar het Midden-Oosten voor de 8 uur van Bahrein. Het WEC-seizoen 2024 wordt op 2 maart afgetrapt met de 1812 kilometer (of 10 uur) van Qatar. Vandoorne zal daar dan zijn debuut maken als fulltime Peugeot-coureur. Zodoende krijgt hij in 2024 ook de kans om mee te dingen naar de zege in de beroemde 24 uur van Le Mans, die op 15 en 16 juni plaatsvindt.