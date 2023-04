Spa-Francorchamps nog minimaal vijf jaar langer op WEC-kalender

Le Mans Endurance Management, onderdeel van Le Mans-organisator Automobile Club de l’Ouest en verantwoordelijk voor de organisatie van het WEC en de ELMS, heeft de contractverlenging met Spa-Francorchamps officieel aangekondigd. Het circuit in de Ardennen staat daardoor nog tot zeker 2028 op de kalenders van de twee grote endurancekampioenschappen.

Spa staat sinds de introductie van het WEC in de huidige vorm in 2012 op de kalender. In 2021 kwamen de nieuwe hypercars op Belgische bodem voor het eerst in actie, toen Spa de WEC-seizoensopener organiseerde. Sinds 2016 wordt er ook jaarlijks een vier uur durende ELMS-race georganiseerd. LMEM CEO Frederic Lequien zei over de nieuwe deal: “Stabiliteit binnen onze kampioenschappen is extreem belangrijk. Het is een grote eer dat we onze samenwerking met Spa-Francorchamps kunnen voortzetten. Het circuit staat al vele jaren op de kalenders van WEC en ELMS en biedt teams en fans geweldige races en faciliteiten van topniveau. Dit is een van de favoriete circuits van de coureurs. Het circuit is uniek en biedt geweldig spektakel.”