Ogier debuteert in WEC met LMP2-auto van Richard Mille Racing

Sébastien Ogier maakte vorig jaar duidelijk wel oren te hebben naar een avontuur in de endurance. In november kwam de coureur uit Gap met de Hypercar van Toyota, het merk waarmee hij de afgelopen twee jaar kampioen werd in het WRC, in actie tijdens de rookietest in Bahrein en vorige week mocht hij de GR010 HYBRID nog eens aan de tand voelen tijdens een test op het circuit van Aragon.

Mogelijk dat Ogier in 2023 met een Hypercar gaat racen, maar voor het zover is zal er eerst een seizoen met Richard Mille Racing in de LMP2-categorie van het WEC worden afgewerkt, zo werd maandag bekend. “Ik weet dat het een grote uitdaging wordt”, reageert hij. “Maar ik heb vooral gezocht naar een programma dat mij opwindt en niet naar wat de makkelijkste oplossing is. Tot op heden heeft mijn focus altijd op mijn rallycarrière gelegen, maar ik liep al heel lang met de gedachte rond om iets in de endurance te gaan doen. Alle coureurs hebben iets egocentrisch over zich, maar er komt een moment waarop je meer met anderen wil gaan delen, als je het geluk hebt gehad dat je een succesvolle carrière hebt mogen hebben.”

“De LMP2 is een fantastische categorie en de beste manier voor mij om op het hoogste niveau van de endurance te geraken en mezelf meer in deze discipline te bekwamen”, licht Ogier zijn keuze verder toe. “Ik ben absoluut een nieuweling hier, maar ik kijk ernaar uit om te zien waartoe ik in staat ben en hoe dicht ik bij de besten kan komen. Ik maak me op voor een mooi avontuur, maar ben me er terdege van bewust dat ik veel te leren heb en veel ervaring moet opdoen. Het vermogen om mezelf aan te passen is altijd een sterke eigenschap van mij geweest tijdens het rallyrijden, en ik hoop dat dit op de circuits ook zo blijkt te zijn.”

Op 12 en 13 maart vindt de WEC-proloog plaats op het circuit van Sebring, alvorens het seizoen op 18 maart wordt afgetrapt met de 1000 mijl van Sebring. Het seizoen gaat daarna verder met de 6 uur van Spa-Francorchamps op 7 mei. De 24 uur van Le Mans staat gepland voor 11 en 12 juni.

