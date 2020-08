Vettel naar het WEC? Glickenhaus biedt Le Mans-cockpit aan

Het is al bijna september en nog altijd is onduidelijk waar de toekomst van viervoudig F1-kampioen Sebastian Vettel ligt. Maakt hij de overstap naar middenmoter Racing Point, ontstaat er toch een kans bij Red Bull Racing of verlaat hij de Formule 1? De Duitser heeft in elk een nieuwe aanbieding op zak: James Glickenhaus wil Vettel graag in zijn sportscarprogramma opnemen.

Glickenhaus staat in de sportscarsracerij bekend als een waar cult-team, maar heeft grote ambities voor de toekomst. De formatie heeft zich naast Toyota en ByKolles al aangemeld voor de nieuwe Hypercar-klasse in het World Endurance Championship. Vanaf 2021 wil men met twee bolides aan de start van de nieuwe WEC-klasse verschijnen. Met Sebastian Vettel achter het stuur.

De regisseur en sportwagenfanaat is al sinds de jaren ’60 weg van Ferrari en heeft ook een nauwe band met voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo. “De Formule 1 interesseert me niet meer zo. De start is leuk, het einde is prima maar daartussen is het een optocht”, aldus de immer uitgesproken Glickenhaus in gesprek met Dyler.

Over Vettel is hij een stuk enthousiaster: “Hij is het type van de oude school en daar hou ik wel van.” Dat resulteert direct in een aanbieding: “Als Sebastian het graag eens wil proberen en voor mij wil rijden, dan zou ik hem ontzettend graag aan boord halen. Ik kan hem echter niet zoveel betalen als Ferrari”, zei hij gekscherend.