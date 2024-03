Vettel nog niet zeker over Le Mans-deelname na Porsche-test

Deze week kroop Sebastian Vettel weer achter het stuur van een raceauto, al was het geen Formule 1-auto maar een Hypercar van Porsche. In de 963 LMDh werkte de viervoudig F1-kampioen 118 ronden, omgerekend 581 kilometer, af op het Spaanse circuit van Aragon. Hij had hiervoor al deelgenomen aan een simulatortest en een eerste run op het Porsche-testcircuit in Weissach. Vettel temperde voor de test de verwachtingen voor een debuut op Le Mans, maar klinkt nu al iets hoopvoller over een deelname aan de langeafstandsklassieker. "Ik was benieuwd hoe deze auto's zich gedragen en dat was de reden voor de test", verklaart Vettel bij een sponsorevenement. "Het was een erg leuke ervaring, ik heb er erg van genoten. Nu moet ik gaan nadenken en een knoop doorhakken, beslissen wat ik in de toekomst wil doen wat betreft racen. Maar ik weet het nog niet."

Porsche neemt dit jaar met drie fabrieksauto's deel aan de 24 uur van Le Mans. Twee van die teams zijn al volledig bezet, maar in de auto met startnummer vier is er naast Mathieu Jaminet nog plek voor twee coureurs. Daarnaast voerde Vettel al gesprekken met Jota, een klantenteam van Porsche. Er is dus potentieel plek voor Vettel, die heeft genoten van zijn Porsche-test. "Het was erg leuk om de Porsche 963 hier in Aragon te besturen", zei hij na de test. "Ik moest wel even wennen en het ritme vinden. De rijervaring is anders, simpelweg omdat er een dak boven je hoofd zit. Bovendien is de auto zwaarder en zijn de banden anders. De fabrieksrijders van Porsche waren zeer behulpzaam en legden me uit waar ik aan moest wennen. Dat maakte het een stuk eenvoudiger." Porsche was van plan om eind maart of begin april aan te kondigen wat de volledige line-up zou worden van Le Mans, maar zal na deze test wellicht nog iets langer wachten.

Vettel nam na het het seizoen 2022 afscheid van de Formule 1. De 36-jarige Duitser wilde zich meer richten op zijn gezin en andere zaken in het leven. Hij kwam in de F1 tot 53 zeges, 57 pole-positions en 122 podiumplaatsen. Sinds zijn afscheid van de Formule 1 heeft Vettel niet meer deelgenomen aan een officieel race-evenement, al was hij wel te zien bij Red Bull Formula Nürburgring voor een F1-demo op de Nordschleife. Hij wilde nog niet denken aan een eventuele terugkeer in de Formule 1, al klonk zijn naam wel toen Lewis Hamilton bekend had gemaakt dat hij 2025 Mercedes verruilt voor Ferrari. Vettel heeft toegegeven dat er contact is geweest met teambaas Toto Wolff, maar echt concrete gesprekken over het opvolgen van de zevenvoudig wereldkampioen zijn er niet geweest.