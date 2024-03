Vettel rijdt 118 ronden tijdens test met Porsche 963 Hypercar

53-voudig Formule 1-racewinnaar Sebastian Vettel reed eerder in de simulator en tijdens een korte run op het testcircuit in Weissach in de Porsche 963. Tijdens de eerste serieuze testsessie in Spanje reed de Duitser 118 ronden op MotorLand Aragon “Het was erg leuk om de Porsche 963 hier in Aragon te besturen. Ik moest wel even wennen en het ritme vinden. De rijervaring is anders, simpelweg omdat er een dak boven je hoofd zit. Bovendien is de auto zwaarder en zijn de banden anders. De fabrieksrijders van Porsche waren zeer behulpzaam en legden me uit waar ik aan moest wennen. Dat maakte het een stuk eenvoudiger.”

Vettel voerde vorig jaar verkennende gesprekken met Porsche-klantenteam Jota over deelname aan het World Endurance Championship. Dat kwam er destijds niet van. Hoewel het WEC en de 24 uur van Le Mans een optie blijven, staat er geen vervolg gepland met Porsche. “Ik hou andere raceklassen uiteraard ook in de gaten, en ik weet hoeveel coureurs actief zijn in WEC en Le Mans. Op een bepaald moment was ik zo nieuwsgierig dat ik het zelf wilde proberen”, zegt Vettel over de totstandkoming van de test. “Porsche gaf me de gelegenheid om de huidige Hypercar aan de tand te voelen. Ik had na de simulatorsessie en de roll-out in Weissach al een goed gevoel.”

Tevreden teambaas

Penske managing director Jonathan Diuguid was eveneens tevreden over het verloop van de test: “Aragon is een van de weinige circuits in Europa waar we de klok rond kunnen rijden. Dat geeft ons de gelegenheid om 36 uur achter elkaar te rijden in voorbereiding op Le Mans. Het heeft een vrij lang recht stuk waar we snelheden van meer dan 300 kilometer per uur halen, net zoals op Le Mans. De aanwezigheid van Sebastian Vettel is een unieke gelegenheid voor het team. Hij is viervoudig Formule 1-kampioen. Hij heeft enorm veel ervaring met hybridesystemen en high performance raceauto’s. Hij stapte met een lach op zijn gezicht uit de auto, dat is mooi.”

Tijdens de test kwamen ook de vaste WEC-rijders Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki, Kevin Estre, Andre Lotterer en Laurens Vanthoor in actie, evenals regerend DTM-kampioen Thomas Preining.