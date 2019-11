Braziliaanse ronde in Word Endurance Championship onzeker

De 6 uur van Sao Paulo is na vier seizoenen afwezigheid terug op de kalender van het wereldkampioenschap langeafstandsracen, maar dreigt niet door te gaan doordat de promotor van het evenement het niet zo nauw lijkt te nemen met enkele contractuele deadlines. Daarnaast lijken er financiële problemen te zijn bij de organisatie.

“Als je geen enkele euro op je bankrekening hebt staan, dan is dat wel reden tot zorg”, laat Neveu weten. “Je hebt geen enkele garantie dat ze het evenement op het niveau kunnen afleveren dat wij zoeken.” Neveu heeft zijn zorgen met de teams gedeeld zodat zij rekening kunnen houden met een eventuele afgelasting van de race op Interlagos. “We hopen vurig dat we naar Brazilië kunnen gaan”, benadrukt hij. “We hebben hier samen met de lokale partij zeer hard aan gewerkt.”

Een definitieve beslissing over het wel of niet doorgaan van de race, wordt voor het einde van deze maand verwacht. “Als je in het eerste weekend van februari een goed evenement wil houden, dan moet je een paar weken van tevoren alles gereed kunnen hebben”, aldus Neveu. “Als we in Bahrein aankomen [waar op 14 december de eerstvolgende ronde in het WEC plaatsvindt], wil ik daar geen enkele discussie meer over hebben.” Mocht de ronde in Brazilië geen doorgang vinden, dan komt er waarschijnlijk een andere race voor in de plaats. Neveu zegt reeds aan alternatieven te werken. Een wedstrijd op het Circuit of the Americas zou een oplossing kunnen zijn, maar volgens Neveu is een bezoek aan Austin, Texas, zeker niet de enige optie.

Het WEC had een eenjarig contract gesloten voor de race in Sao Paulo, met een optie voor nog twee seizoenen. Een voorlopige versie van de kalender voor 2020-2021 wordt volgende maand bekendgemaakt, tijdens het raceweekend in Bahrein.

Met medewerking van Gary Watkins

