Voor het eerst sinds het bestaan van het team kwam WRT uit in het WEC. De Belgische renstal heeft al veel successen geboekt in het GT-racen, afgelopen winter maakten ze de stap richting de prototypes. Het debuut zag er veelbelovend uit. De #31 had een goede pace en kon prima mee met de concurrerende Oreca’s. Een koppelingsprobleem maakte echter een einde aan de goede run. Volgens Robin Frijns was het ondanks de pech een goed debuut.

“De eerste race zit erop, en ondanks het resultaat kunnen we tevreden zijn. De kwalificatie ging niet zo goed, maar in de race was de snelheid sterk. Hoe meer we reden, hoe sneller we gingen, met name in de tweede stint met nieuwe banden. Toen kwam helaas het probleem, maar we moeten het positieve inzien, en dat is dat we hard gingen.”

Teambaas Vincent Vosse kijkt me gemengde gevoelens terug. “We zijn natuurlijk een beetje teleurgesteld met het resultaat, maar we zijn erg blij met hoe het hele team werkte en met de getoonde pace. We hadden een goede vorm, we reden zelfs tweede in de LMP2. Het koppelingsprobleem verknalde de race, maar we hebben laten zien competitief te zijn en dat is belangrijk.”