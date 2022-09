Robin Frijns wint LMP2-klasse in Japan, Toyota pakt dubbelzege

De twee Toyota GR010 Hybrid-bolides waren een klasse apart op het thuiscircuit van de Japanners. De #8 van Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa en Brendon Hartley won de wedstrijd, voor de zusterwagen van Kamui Kobayashi, Mike Conway en Jose Maria Lopez. Kobayashi was snel weg vanaf pole-position en controleerde de race, maar Toyota kwam later in de wedstrijd met teamorders en zo kwam de #8, die met de wagen van Alpine voor de titel vecht, aan de leiding te liggen. De Alpine kwam er de hele wedstrijd niet aan te pas en werd op ruime afstand van de kop derde. Door de overwinning van de #8 komen Buemi, Hirakawa en Hartley qua punten gelijk met Alpine-coureurs Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière en André Negrao.

Peugeot boekte vooruitgang met zijn nieuwe 9X8-wagens. De snelheid was beter dan bij het debuut op Monza en ze leken wee kunnen doen voor een podium, maar beide wagens moesten naar binnen met een probleem. De #93 wagen werd nog wel vierde in het algemeen klassement, en eindigde dus voor de LMP2’s.

LMP2

In die LMP2-klasse was het de #31 WRT van Robin Frijns, Sean Gelael en Dries Vanthoor die als eerste over de lijn kwam. Na een korte brandstofstop van Frijns met nog vijftien minuten te gaan leek de #38 Jota de wedstrijd te gaan winnen, maar met nog slechts vier minuten op de klok moest ook hij nog een keer naar binnen voor benzine en pakte Frijns de leiding terug. De andere wagen van Jota kwam vroeg in de wedstrijd in de problemen, maar werd nog wel derde in de klasse. De LMP2 Pro/Am klasse, voor inschrijven met een coureur met brons-geklasseerde rijders, werd gewonnen door AF Corse-rijders François Perrodo, Nicklas Nielsen en Alessio Rovera.

GTE-klassen

In de GTE-Pro boekte Ferrari een dominante dubbelzege. Alessandro Pier Guidi en James Calado wonnen voor de tweede keer dit seizoen en breidden hun voorsprong uit in het kampioenschap. De beide Porsches en de enige Corvette konden de Ferrari’s niet volgen en eindigde op ruime achterstand. De #92 Porsche pakte de laatste podiumplek.

De GTE-Am wedstrijd is gewonnen door Aston Martin van TF Sport. Henrique Chaves, die bij de wedstrijd op Monza een enorme crash meemaakte nadat hij over een broodje reed, vermorzelde samen met Ben Keating en Marco Sorensen de competitie. De Iron Dames-wagen met een volledig vrouwelijke line up werd voor de tweede keer op rij tweede. Het Japanse D’station bereikte het podium in zijn thuisrace.