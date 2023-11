Voor de rookietest mocht Robert Shwartzman in de Ferrari 499P stappen. In de sessie, die drie uur duurde, kwam de in Israël geboren Rus tot een indrukwekkende rondetijd van 1.48.559. Hij was daarmee sneller dan Will Stevens in de Jota Porsche, die zijn snelste rondetijd in de ochtendsessie had genoteerd. Daardoor was Shwartzman, de F3-kampioen van 2019, de snelste aan het einde van de dag. Hij deelde gedurende de dag de auto met Lilou Wadoux, die haar rondetijd met zo'n zeven seconden verbeterde ten opzichte van de ochtendsessie. De Franse Wadoux, die vorig jaar ook al de Toyota GR010 aan de tand mocht voelen tijdens dezelfde test, kwam tot een rondetijd van 1.49.488 - negen tienden langzamer dan Shwartzman dus.

Norman Nato was de nummer twee op de tijdenlijst. De Formule E-coureur stapte in de Jota Porsche 963 en noteerde een rondetijd van 1.49.130. Oud-Formule 1-coureur Robert Kubica zou de auto delen met Nato, maar kwam een dag na het behalen van de titel in de LMP2-titel niet opdagen voor de test. Nato kwam slechts tot dertien ronden op het circuit. Rene Binder, die dit seizoen op de vierde plaats eindigde in de European Le Mans Series, mocht in de andere klanten-Porsche, die van Proton Competition, stappen. Hij was goed voor de derde tijd: 1.50.308. Diens landgenoot en kersvers DTM-kampioen Thomas Preining kroop achter het stuur van de Porsche Penske en noteerde de vierde tijd in de 56 ronden die hij in de Hypercar reed.

Bij Toyota kroop Ben Barnicoat, de Lexus-coureur in het IMSA-kampioenschap, achter het stuur. Hij deelde de auto met Jack Hawksworth en kwam tot de vijfde tijd. Stoffel Vandoorne, die volgend jaar fulltime namens Peugeot rijdt maar nu alvast van de 9X8 mocht proeven, had een rondetijd van 1.51.046 genoteerd. Kyffin Simpson zette de Cadillac op de zevende plek neer. De laatste Hypercar van de rookietest was de Vanwall. De Nederlandse Job van Uitert mocht namens dat team zijn eerste meters in de topklasse van het WEC maken en sloot aan achter de tweede Peugeot.

Rossi maakt meters in LMP2

Bij de rookietest van de LMP2-klasse was het Clement Novalak die aan het einde van de dag de snelste was met de Inter Europol Oreca 07: 1.54.283. Hij was daarmee slechts negentien duizendsten van een seconde sneller dan BMW-fabriekscoureur Charles Weerts, die achter het stuur van de #46 WRT was gekropen. En inderdaad de #46, aangezien daar MotoGP-legende Valentino Rossi zijn eerste meters in de LMP2 maakte. Hij was trager dan Weerts en moest genoegen nemen met een rondetijd van 1.55.118. Hij stond daardoor op dat moment wel nog bovenaan, maar Weerts verbeterde de snelste tijd.

Ook al neemt het WEC na dit seizoen afscheid van de GTE-klasse, was er ook nog een rookietest voor deze auto's. Lorenzo Patrese was de snelste in de Richard Mille AF Corse Ferrari GTE met een rondetijd van 1.58.261. Hij was daarmee zo'n twee seconden sneller dan Nicola Marinangel. Timur Boguslavskiy, de GT3-teamgenoot van Raffaelle Marciello, werd derde in de Corvette C8.R, dit seizoen bestuurd door Nicky Catsburg, Ben Keating en Nicolás Varrone - de kampioenen in de GTE Am.