Na een mislukte comeback in de Formule 1 bij Williams in 2019 verkaste Robert Kubica in 2020 naar de DTM. Vorig jaar stapte hij over naar het langeafstandsracen. Hij won meteen de LMP2-titel in de European Le Mans Series en zijn wagen lag in de allerlaatste ronde van de 24 uur van Le Mans nog eerste in de klasse, maar toen ging de wagen van WRT stuk en haalde die de finish niet. Dit jaar bereikte hij met Prema wel het podium in Le Mans met een knappe tweede plaats achter het dominante Jota.

Volgend jaar komen er na een aantal mager jaren weer veel nieuwe fabrikanten bij in de topklasse van het WEC. Ten minste vijf merken doen er in 2023 mee [Toyota, Peugeot, Ferrrari, Porsche, Cadillac], en waarschijnlijk worden daar nog wel wat andere inschrijvingen aan toegevoegd. Kubica is een van de topcoureurs die nog op zoek is naar een zitje in de Hypercar-klasse. De 37-jarige coureur heeft gesprekken gevoerd met meerdere teams, maar is niet erg optimistisch over zijn kansen voor volgend jaar. “Ik heb een hoop moeite gestoken om in de topklasse te zijn”, vertelt Kubica aan Motorsport.com. “Er lopen nog gesprekken, maar het ziet er niet meer zo simpel uit. Het is een grote uitdaging voor nieuwe teams en merken en het eerste jaar zal erg veeleisend zijn. Ik heb de grootste kans als ik door blijf gaan in endurance. Waarschijnlijk zal ik ook nog betrokken zijn bij de Formule 1. Het zijn een aantal puzzelstukjes die aan elkaar moeten en hopelijk is het binnen een paar weken wat duidelijker.”

Prema en Lamborghini?

Nadat er volgend jaar dus in ieder geval vijf merken meedoen, stappen in 2024 ook Lamborghini, Alpine en BMW in. Kubica zegt een entree in 2024 in overweging te nemen als hij gesprekken voert met teams en merken in de topklasse. “Ik praat met een aantal [merken] voor 2023, maar dat jaar is niet noodzakelijk. Het is wat ingewikkelder omdat ik ook doorga met Formule 1. Het is niet simpel. Ook zijn de kalenders wat lastig te combineren.”

Het team van Prema is nu onderdeel van dezelfde bedrijfsgroep als Iron Lynx. Dat team gaat het LMDh-programma van Lamborghini runnen vanaf 2024. Kubica ontkent niet te hebben besproken met partijen binnen dit project, maar denkt dat de kansen dat hij voor Lamborghini gaat rijden minimaal zijn. “Ik kan zeggen dat er gepraat is. Ik denk dat het te ver weg is om ja of nee te zeggen en alles exclusief te vertellen. Voor nu kan ik zeggen dat er een hele kleine kans is dat ik daar betrokken raak.” Als Kubica geen zitje kan bemachtigen voor de Hypercar-klasse, is het blijven rijden in de LMP2 de beste optie volgens de Pool.

Ambities in IMSA

Vorig jaar kreeg Kubica zijn eerste kans in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Hij deed met High Class Racing mee aan de 24 uur van Daytona. Dit jaar was hij aanwezig op Super Sebring, waar het WEC en de IMSA allebei een race afwerkten in hetzelfde weekend. Voor de winnaar van de Grand Prix van Canada in 2008 blijft het WEC de prioriteit, maar hij zou in de toekomst ook wel in de IMSA willen rijden. “IMSA is wat ingewikkelder voor me met de Formule 1, maar ik zou het wel willen doen. Het is een echt kampioenschap en ik genoot van Sebring. Ik denk dat het iets moois is en dat het een kampioenschap op hoog niveau is. Er zijn niet veel auto’s, maar er wordt echt geracet. Ik heb er niet zorgvuldig naar gekeken omdat het combineren van de kalenders niet makkelijk is. Maar op een dag zou ik zeker IMSA willen doen.”