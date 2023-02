Kubica en Deletraz verruilen Prema voor LMP2-team WRT in WEC

Kubica en Deletraz voegen zich bij de #41 Oreca 07-Gibson waarin Rui Andrade, een coureur uit de zilver-categorie, eerder al bevestigd was. Beide rijders zijn bekend bij het team van Vosse. In 2021 reden ze samen met Yifei Ye een seizoen in het Europese Le Mans-kampioenschap. Voor 2022 maakten beide profs de overstap naar Prema in het wereldkampioenschap. Daar deelden ze een wagen met Lorenzo Colombo. In het spoor van Kubica verschijnt ook sponsor Orlen dit jaar op de WRT-bolide.

“Ik ben heel blij terug te zijn in de WRT-familie en dat ik Orlen Team WRT dit jaar in het WEC mag vertegenwoordigen, we hebben eerder samengewerkt en wonnen het ELMS toen met de #41”, zegt voormalig F1-coureur Kubica. “Het wordt mijn derde jaar samen met Louis, maar mijn eerste met Rui. Ik ken hem een beetje uit de paddock, maar Louis is altijd lovend over hem nadat ze in IMSA al een auto deelden. Het wordt een grote uitdaging om sterk te zijn in WEC en natuurlijk de 24 uur van Le Mans, hopelijk kunnen we nu een ronde meer rijden.” Kubica verwijst naar de pijnlijke uitvalbeurt in de laatste ronde. Het team lag op dat moment aan kop in de Franse klassieker van 2021. “We zullen gefocust werken en kijken ernaar uit om goede resultaten te scoren.”

Voor Andrade is het zijn tweede WEC-seizoen bij WRT. Hij deelde afgelopen jaar de auto met Norman Nato en Ferdinand Habsburg. Het drietal won de WEC-manche in het Italiaanse Monza. Het is nog niet duidelijk wie de andere LMP2-wagen van WRT gaan besturen. Alleen Sean Gelael is bevestigd voor die inschrijving.

Prema maakte eerder deze week de vervangers van Kubica en Deletraz al bekend voor aankomend seizoen. Bent Viscaal deelt daar een wagen met Juan Manuel Correa en Filip Ugran. In de andere Prema-auto zitten Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat en Doriane Pin.

Het WEC-seizoen begint volgende maand met de 1000 mijl van Sebring.