Kubica hoopt in 2024 overstap te maken naar Hypercars in WEC

Robert Kubica, die in 2008 de Canadese Grand Prix won, ging voorafgaand aan de 6 uur van Monza aan de leiding met Team WRT en zette de LMP2-bolide van het Belgische team op de pole-position. Uiteindelijk moesten ze genoegen nemen met de derde plek. Dat leverde WRT en Kubica genoeg punten op om met alleen nog de 6 uur van Fuji en 8 uur van Bahrein te gaan de leiding in het kampioenschap te behouden. Zij staan nu op 110 punten, Inter Europol Competition staat mede dankzij de zege in de 24 uur van Le Mans op de tweede plek met 100 punten.

Kubica racet al sinds 2021 in de LMP2-klasse en won dat jaar ook met WRT de European Le Mans Series. De nu 38-jarige Pool kwam toen ook in de buurt van de zege in de 24 uur van Le Mans, totdat een probleem met de elektronica in de laatste ronde van de race voor drama zorgde. Kubica stapte in 2022 over naar Prema, maar rijdt nu weer voor WRT. Daar staan echter grote veranderingen te wachten, aangezien de LMP2-klasse volgend jaar plaats moet maken voor meer Hypercars en de nieuwe LMGT3-klasse - al blijft de klasse nog wel behouden voor de langeafstandsklassieker op Le Mans. WRT gaat volgend jaar met BMW LMDh's rijden in het WEC. Kubica hoopt dat hij dan meteen mee kan in dat Hypercarprogramma, aangezien dat voor hem voelt als een 'natuurlijke stap om continuïteit te bieden' in zijn carrière in de sportscars.

Op Monza zei Kubica in gesprek met Motorsport.com: "[De LMP2] blijft op Le Mans, maar ik zou natuurlijk graag op het hoogste niveau in WEC willen strijden. Ik wil graag meedoen aan een serieus programma en een kans krijgen. Ik weet dat er veel goede coureurs zijn, maar ik denk dat ik nog steeds goede diensten kan verlenen en veel ervaring met me meebreng, zeker voor nieuwe projecten met relatief nieuwe auto's. Het kan waardevol zijn om iemand te hebben die in veel verschillende auto's heeft gereden en ik moet zeggen dat ik veel geleerd heb in mijn tijd in de Formule 1. Ik heb wat gesprekken gevoerd, maar nog niks besloten."

Le Mans-aanpak

Kubica had in 2017 al in de topklasse van het WEC, toen nog de LMP1, moeten rijden, maar vlak voor de start van het seizoen trok de Poolse coureur zich terug en stond hij zijn ByKolles-zitje af. Dat team kende toen een problematische test voorafgaand aan het seizoen. Het liefst wil Kubica in de 'best mogelijke omgeving' een plek krijgen, maar wil dat wel graag achter het stuur blijven doen. Wel staat hij open voor een andere rol binnen een raceteam. "Ik heb altijd interesse gehad in het begrijpen van de sport, niet alleen vanuit het perspectief van de coureur. Uiteraard wil ik uiteindelijk alleen maar rijden, maar het helpt je als coureur om alles eromheen te begrijpen, dat helpt je bij het integreren in en het helpen van het team. Als de team volledig vertrouwt op simulaties, wat de laatste tijd een trend is, en probeert om de beste performance te vinden, dan ben ik waarschijnlijk niet de juiste persoon om te helpen. Maar we zullen het uiteindelijk wel zien."

Kubica heeft dan nog geen overwinning in de 24 uur van Le Mans behaald, maar hij heeft naar eigen zeggen wel de juiste mentaliteit voor de langeafstandsracerij. "Zeker op Le Mans heb je een heel andere aanpak nodig. Dat is iets onzichtbaars. Het gaat niet alleen om jezelf, maar ook om het opbouwen van het team en je teamgenoten. Volgend jaar word ik 39. Ik ben nog steeds gepassioneerd en wil goed presteren, maar ik ben daar niet wanhopig in. Ik hoef niet te overdrijven. Ik weet van mezelf dat ik heel veeleisend ben. Als coureur zie ik nu een groter plaatje dan vijftien jaar geleden omdat ik meer ervaring heb. Dat helpt, zeker in de Le Mans-aanpak. Uiteindelijk hebben we drie jaar op rij zonder krasjes op de auto gereden. Twee van de drie keer raceten we als rookieteam", aldus Kubica.