Rijdersline-up Porsche gaat op de schop voor WEC-seizoen 2025

Voor het seizoen 2025 neemt Porsche Penske Motorsport afscheid van drievoudig 24 uur van Le Mans-winnaar Andre Lotterer. De Duitser heeft een lange geschiedenis bij Porsche, waar hij deelnam aan de Formule E, de LMP1 en nu het Hypercar-project. Lotterer stevent dit jaar samen met teamgenoten Laurens Vanthoor en Kevin Estre op de WEC-titel af, maar zal dus na dit seizoen weggaan. Naast Lotterer moet ook Frédéric Makowiecki plaatsmaken in het WEC terwijl Dane Cameron afscheid neemt van PPM in het IMSA SportsCar Championship, waar hij de titel won met Felipe Nasr.

Het zijn dus ingrijpende veranderingen, al spreekt Porsche slechts van een 'aanpassing'. Het heeft wel grote gevolgen voor de bezetting van de auto's in 2025, want Porsche gaat in WEC dus van drie vaste rijders per auto naar twee. Vanthoor en Estre zullen volgend jaar een duo vormen in de #6 Porsche 963 LMDh. Dat is dan het geval in de races met een duur van zes uur. Voor die races zullen Michael Christensen en Julien Andlauer de #5 Porsche delen. Het betekent dus promotie voor Andlauer, die indruk heeft gemaakt bij Porsche's klantenteam Proton Competition.

Matt Campbell keert terug naar IMSA, waar hij de #6 PPM met Mathieu Jaminet deelt. In de andere PPM in IMSA zal Nasr vergezeld worden door Nick Tandy, die de stap maakt van de zusterauto die hij de afgelopen twee seizoenen met Jaminet heeft gedeeld. Voor Jaminet en Campbell is er wel goed nieuws: zijn zullen zich respectievelijk bij de #5 en #6 Porsche's voegen voor de 24 uur van Le Mans en andere 'geselecteerde races'. Dat zou kunnen inhouden dat zij voor de 1.812 kilometer van Qatar en 8 uur van Bahrein opgeroepen worden. Ook Estre en Vanthoor zullen in 'geselecteerde races' van de IMSA Michelin Endurance Cup verschijnen.

Discussie over minimumaantal coureurs

Makowiecki neemt na elf seizoenen afscheid van Porsche. De 43-jarige Fransman reed voornamelijk in de GT's, wat hem onder meer de GTE Pro-zege opleverde in de 2022-editie van Le Mans en de zege in de 24 uur van de Nürburgring in 2018. Porsche laat in een verklaring weten dat zij en Makowiecki 'zijn overeengekomen om de samenwerking te beëindigen'. De contracten van Lotterer en Cameron lopen eind dit jaar af, maar Porsche laat niet direct weten of zij het merk ook zullen verlaten. Porsche wilde ook geen duidelijkheid geven toen ernaar gevraagd werd door Motorsport.com.

Porsche Motorsport-baas Thomas Laudenbach bedankt Cameron, Lotterer en Makowiecki voor bewezen diensten en hun 'ongelofelijke werk' in de afgelopen drie jaren. "Alle drie hebben ze er in belangrijke mate toe bijgedragen dat we aan beide zijden van de Atlantische Oceaan grote successen hebben kunnen vieren met de Porsche 963 - en dat al in het tweede competitiejaar." Over een derde auto voor de 24 uur van Le Mans van 2025 heeft Porsche nog geen uitsluitsel gegeven. Het Duitse merk uit Stuttgart heeft garantie gekregen op een derde team voor de langeafstandsklassieker na het behalen van de titel in IMSA. Laudenbach liet echter wel al weten dat het hoogstwaarschijnlijk die derde auto zal inzetten.

Het besluit van Porsche om met twee vaste coureurs door te gaan in het WEC volgt na een discussie over het minimumaantal coureurs per auto. Die discussie werd aangewakkerd toen Chip Ganassi Racing en Cadillac besloten om twee coureurs in te zetten tijdens de 6-uursraces. Dat biedt een voordeel qua rijtijd in de vrije trainingen, maar zou ook een strategisch voordeel kunnen opleveren in de races. Een poging van WRT BMW om de teams te verplichten met drie coureurs te rijden kon niet op genoeg steun rekenen.