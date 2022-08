Van der Zande keert terug naar het WEC voor 6 uur van Fuji

Renger van der Zande kruipt achter het stuur van de LMP2 Oreca 07 van Vector Sport en krijgt Sebastien Bourdais en Ryan Cullen als teamgenoten. Bij Vector Sport wordt Van der Zande herenigd met Bourdais, met wie hij een Cadillac van Chip Ganassi Racing deelt in het IMSA-kampioenschap. Nico Müller heeft in het weekend van 11 september verplichtingen in de DTM. Dan reist de Duitse serie af naar het Belgische Spa-Francorchamps.

"Ik kijk ernaar uit om te gaan racen op de Fuji Speedway. Ik heb hier wel getest met de Super Formula, maar heb vanwege de pandemie nooit de kans gehad om er te racen. Ik heb er fijne herinneringen aan overgehouden en heb onwijs veel zin om met Vector Sport daar te zijn", aldus Van der Zande, die geen moeilijkheden verwacht in de samenwerking met zijn ploegmaten. "Ik werk dit jaar met Sebastien en ik moet zeggen dat onze samenwerking echt gegroeid is. Hij duikt voornamelijk in de details als het om de afstelling gaat, terwijl ik meer plug and play ben. Ik hoop dat ik snel mijn draai vind in de LMP2 van Vector. De Oreca is de beste LMP2-auto die er is. Ik vind hem fijn en eenvoudig te besturen. Seb en ik zitten qua set-up op één lijn. Ik hoorde dat Ryan er net zo over denkt, dus ik kan niet wachten."

Uiteraard is Vector Sport ook in zijn nopjes met het eenmalig aantrekken van de Nederlander. "Al voor de start van het WEC-seizoen wisten we dat de DTM in België clashte met Japan. Onze afspraak met Nico is dat de DTM altijd zijn eerste prioriteit heeft bij clashes", aldus Vector Sport-teambaas Gary Holland. "Bij deze onze dank aan Cadillac Racing en Chip Ganassi Racing voor het eenmalig uitlenen van Renger. Het is de perfecte invaller. Wij hebben er vertrouwen in dat hij zich gaat thuisvoelen bij de renstal, dit mede door zijn samenwerking met Seb, zijn kennis van de baan en de Oreca 07."