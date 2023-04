VIDEO: Renger van der Zande stapt zelf uit na zware crash in 6 uur van Spa Renger van der Zande heeft in de 6 uur van Spa-Francorchamps een zware crash meegemaakt. De Nederlander verloor in Eau Rouge de controle over de Cadillac en knalde op hoge snelheid de bandenstapels in. De auto was afgeschreven, maar Van der Zande kon wonder boven wonder zelf uitstappen.

Door: Laurens Stade De 6 uur van Spa-Francorchamps begon onder lastige omstandigheden, met een baan die op sommige plekken droog maar ook nat was. Het bleef miezeren in de Ardennen, maar na een halfuur volgden meerdere pitstops van teams om naar de slicks te gaan, die toen beter begonnen te werken. Ook Renger van der Zande en Cadillac Racing gokten het op de slicks, waardoor hij weer een aantal posities won. Met nog 4 uur en 22 min te gaan ligt Renger van der Zande met zijn #3 Cadillac op de tweede plaats, gevolgd door de twee Ferrari 499P's die op een ronde achterstand liggen. Bij het naderen van Eau Rouge verliest hij midden in de bocht de controle over het stuur van de V-Series.R en knalt op volle snelheid tegen de bandenstapels. De Cadillac ligt volledig aan diggelen, maar wonder boven wonder stapt de 37-jarige coureur uit Dodewaard zelf uit de auto en probeert hij er nog wat moois voor te maken voor het publiek met een sierlijke buiging. De race werd met een safety car geneutraliseerd en kon na de opruimwerkzaamheden weer hervat worden. De zusterbolide van Cadillac, met startnummer 2, zit nog wel in de race.