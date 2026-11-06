WEC Monza

Regen laat Hypercar-coureurs 'blind' aan WEC-kwalificatie op Monza beginnen

De WEC-coureurs staan voor een onbekende factor richting de kwalificatie voor de 6 uur van Monza

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 19:29

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Hypercar-coureurs hebben het gevoel dat ze ‘blind’ de kwalificatie voor de 6 uur van Monza ingaan, nadat hevige regen op vrijdag verhinderde dat er representatief onder droge omstandigheden gereden kon worden.

De slotronde van het World Endurance Championship 2026 begon koud en nat, met aanhoudende ochtendbuien die op Monza voor hevige aquaplaning zorgden.

De eerste vrije training werd maar liefst drie keer met de rode vlag onderbroken, waarbij meerdere auto’s in beide klassen onder verraderlijke omstandigheden van de baan schoten en vast kwamen te zitten in het grind.

Hoewel de baan in de middag voldoende opdroogde om coureurs op slicks te laten overstappen, bleven de rondetijden naar schatting vijf seconden verwijderd van het verwachte tempo.

Regen in de nacht zal de baan naar verwachting in VT3 opnieuw vochtig achterlaten, waardoor de kwalificatie op zaterdagmiddag voor het veld de eerste kans kan zijn om op een volledig droge baan te rijden.

Genesis-coureur Mathieu Jaminet, die in Lesmo 2 licht contact maakte met de Porsche 911 GT3 van James Cottingham, legde uit hoe moeilijk het vrijdag voor de coureurs was om de auto op de baan te houden.

“Geen ideale omstandigheden daarbuiten. Het is heel, heel koud in Monza”, vertelde Jaminet aan Motorsport.com.

“Uiteraard zitten we in november. In VT1 was het extreem nat. In VT2 werden de omstandigheden beter, maar het waren echt heel, heel lastige omstandigheden daarbuiten.

“Veel auto’s zijn door het grind gegaan en weer de baan op gekomen, wij ook.

“Met de twee Genesis-auto’s hadden we een paar uitstapjes. Het was dus echt een zware dag daarbuiten. Ik ben blij dat de twee auto’s nog heel zijn.

“Het was niet ideaal als voorbereiding op de race, aangezien we zondag een droge race en een zonnige dag verwachten en we een natte vrijdag hebben gehad.”

Ferrari is een van de twee fabrikanten die dit jaar op Monza hebben getest, nadat het eind juli op de Italiaanse locatie zowel met de huidige auto als met het prototype voor 2027 had gereden.

De omstandigheden begin november weken echter sterk af van het hoogzomerse weer, met temperaturen die vrijdagochtend daalden tot een minimum van 8 °C.

Antonio Fuoco veroorzaakte de eerste rode vlag van de dag toen hij bij Parabolica van de baan ging terwijl hij de omstandigheden probeerde in te schatten. Uiteindelijk kon hij de #50 499P op eigen kracht terug naar de pits brengen, maar hij gaf toe dat hij verrast was door de hoeveelheid stilstaand water op de baan.

“Heel lastig, vanochtend meer dan vanmiddag”, zei hij. “Uiteraard was het de eerste keer hier op regenbanden en de omstandigheden waren echt moeilijk.

“Je ziet dat de regen door het nieuwe asfalt niet echt wegloopt, dus de omstandigheden waren behoorlijk zwaar.

“Vanochtend maakte ik al in de eerste ronde een klein foutje, waarbij ik een beetje verrast werd door de aquaplaning, maar vanaf dat moment deed ik een stap terug en probeerde ik de dag onder controle te houden.”

#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Andre Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

Photo by: FIA WEC / DPPI

Nieuw asfalt en drainage

Monza kreeg in 2024 een volledig nieuwe asfaltlaag, een jaar nadat het WEC het circuit voor het laatst had aangedaan.

Hoewel het nieuwe asfalt veel grip biedt, hebben coureurs aangegeven dat de eigenschappen ervan ook invloed hebben op de manier waarop water van de baan afvloeit.

“Dit asfalt is verrassend, want zodra er een beetje regen valt, lijkt het veel aquaplaning te veroorzaken”, legde Jaminet uit.

“Maar aan de andere kant, zodra het stopt met regenen en de auto’s rondrijden, voert het water al na twee, drie ronden heel snel heel goed af en win je in slechts twee ronden twee, drie, vier, vijf seconden.

“Ik moet zeggen dat het een beetje een eigenschap [van het nieuwe asfalt] is, maar het lijkt toch behoorlijk veel grip te hebben, zelfs in de regen op de een of andere manier. Dus laten we zien hoe het in het droog is.”

Zonder representatieve data onder droge omstandigheden om op terug te vallen, gaan de coureurs de kwalificatie feitelijk in zonder te weten hoe hun auto’s zullen presteren in de omstandigheden die voor de race worden verwacht.

“Het is nu moeilijk te weten [waar we staan] na twee sessies die eigenlijk niets betekenen”, zei Alessandro Pier Guidi van Ferrari. “Het is niet makkelijk om het tempo te begrijpen; wie de snelste auto is, wie het beste tempo heeft.

“Eigenlijk tasten we een beetje in het duister, maar we zullen hier ons best doen om alles op te starten. “Waarschijnlijk wordt de kwalificatie de eerste droge sessie, en hoogstwaarschijnlijk gaan twee van ons [coureurs die niet aan de kwalificatie deelnemen] de race in zonder ook maar één ronde in het droog te hebben gereden. Dus ja, in de race zal het behoorlijk onbekend zijn.”

Jaminet voegde toe: “Volledig blind. Dat is nog zacht uitgedrukt. Ik denk dat we er meer dan blind naartoe gaan.

“Als de kwalificatie de eerste droge sessie is en we weten dat de race droog is, zullen we uiteraard proberen de strategieën op de auto te verdelen, de afstellingen te verdelen, de concepten te verdelen en in die 10 à 15 minuten zo veel mogelijk te leren.

“Misschien halen we de extra 10 minuten [in Hyperpole], want dit is de enige droge rijtijd die we krijgen om ons voor te bereiden op een race van zes uur. Dus met nul data vooraf.”

Pier Guidi onderschreef het gevoel van Jaminet en zei dat een natte vrijdag ook de voorbereidingen van het team op de finale van zondag bemoeilijkt.

“Het is qua afstelling een beetje een gok, want uiteindelijk heb je niet veel gewerkt onder volledig droge [omstandigheden].

“Je gaat gewoon blind de race in, en soms heb je wat meer geluk en heb je een goede basis, een perfecte basis. Soms moet je meer werk verzetten, dus het wordt behoorlijk uitdagend.

“In de natte omstandigheden, zeker met veel water, hebben we echt moeite om temperatuur in de band te krijgen. Het probleem is dat de [banden] niet voor deze temperatuur zijn gemaakt en met veel water, voor een baan die vooral weinig energie in de banden brengt. Daarom rijd ik liever in het droog.”

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