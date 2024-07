Red Bull naar Le Mans? Horner sluit deelname met RB17 niet uit

Red Bull Racing is momenteel bezig aan zijn twintigste Formule 1-seizoen, maar verder is de energiedrankengigant niet met eigen teams betrokken in andere vormen van auto- en motorsport. Met de onthulling van de hypercar RB17 heeft men nu echter ook een auto die als basis kan dienen voor een Le Mans Hypercar. Vooralsnog zijn er geen plannen om de auto te laten debuteren in de langeafstandsklassieker, maar Christian Horner sluit niet uit dat dit verandert. "De [Aston Martin] Valkyrie gaat volgend jaar meedoen aan Le Mans, dus als het kan, zou het geweldig zijn om de RB17 daar te zien rijden", zegt de topman van Red Bull Racing.

Hoewel de constructie met het eigen F1-team in andere raceklassen nog niet is toegepast, is Red Bull niet alleen betrokken bij de koningsklasse. Via de Advanced Technologies-tak is men ook actief in andere vertakkingen van de racerij. De RB17 biedt volgens Horner echter een goede kans voor Red Bull om te laten zien wat het buiten F1 zou kunnen doen. "Zeker. Red Bull Advanced Technologies is opgezet om het DNA van F1 te gebruiken. Dat doen we met Alinghi in de America's Cup. Ook zijn we bij KTM betrokken bij de MotoGP en daarnaast hebben we nog diverse andere projecten", legt de Brit uit.

Geen enkel compromis bij ontwerpen RB17

Horner verwijst dus ook naar de Le Mans-deelname van Aston Martin vanaf 2025, wat gebeurt met de eveneens een door Adrian Newey ontworpen hypercar. De lessen die bij de totstandkoming van de Valkyrie zijn geleerd, zijn zodoende dus toegepast bij de RB17. "Werken met een fabrikant zorgt altijd voor restricties en beperkingen", verklaart Horner. "Daarom dachten we 'als we het nogmaals doen, dan doen we het op de Red Bull-manier'. Dan hebben we er volledige controle over. Dus toen Adrian zei dat hij nog een auto wilde ontwerpen, zijn we eraan begonnen. Ook hebben we alle lessen die we geleerd hebben, toegepast op dit voertuig."

"Adrian wilde graag nog een auto maken, omdat hij vond dat er bij de Valkyrie enkele compromissen waren gesloten om budgettaire redenen", vervolgt Horner, die sinds 2005 al aan het roer staat bij Red Bull Racing. "Met deze auto heeft hij alle lessen uit dat project meteen ook toegepast. Er waren helemaal geen beperkingen, dus hij hoefde geen rekening te houden met de verpakking en de specificaties. Ja, het wordt me wel een bolide."