Rebellion slaat seizoensfinale WEC over, Toyota alleen in Bahrein

Rebellion CEO Calim Bouhadra vertelde eerder al aan Motorsport.com dat het Zwitserse team, dat na dit seizoen stopt met autosport, niet meer naar Bahrein zou afreizen als het geen kans meer zou maken op de wereldtitel.

In theorie heeft Rebellion na de 24 uur van Le Mans nog een kleine kans om in de afsluitende 8 uur van Bahrein de titel te pakken. Na een tweede plaats in Le Mans staan Gustavo Menezes, Norman Nato en Bruno Senna 30 punten in het krijt bij de #8 Toyota, terwijl er nog 39 punten te verdienen zijn in de laatste race van 2019-2020.

Aangezien de wagen van Rebellion de enig overgebleven tegenstander is van de Toyota's, zou een titel enkel mogelijk zijn als beide hybrides uit zouden vallen. Rebellion heeft daarom besloten om niet meer aan de seizoensfinale op 14 november deel te nemen en sluit af op een hoogtepunt met een tweede plaats in Le Mans.

De twee Toyota's zullen dus enkel tegen elkaar racen in Bahrein, een einde in mineur voor de huidige LMP1-klasse die vanaf volgend jaar wordt vervangen door de Hypercar-klasse.

Na winst in Le Mans staan Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Kazuki Nakajima aan de leiding in het klassement, al is die leiding louter symbolisch. Mike Conway, Kamui Kobayashi en José Maria Lopez staan zeven punten achter terwijl er een verschil van elf punten is tussen de eerste en tweede plaats. De winnaars van de 8 uur van Bahrein zijn dus ook de wereldkampioenen in het FIA WEC.