“Dit was eerlijk gezegd een perfecte dag, een droom die uitkomt”, concludeerde Frits van Eerd tijdens de persconferentie na de 6 uur van Bahrein. Maar gemakkelijk kwam de vijfde plaats in de LMP2-klasse en de zege bij de Pro-Am niet tot stand, want in de aanloop naar de race bleek het vinden van de juiste afstelling een behoorlijke klus. “Vorig jaar ging het heel goed, dus we hadden het gevoel dat we wisten wat we moesten doen voor Bahrein. Maar bij de eerste run op donderdag hadden we zoveel onderstuur, en dat werd uiteindelijk overstuur. Op vrijdag gebeurde hetzelfde, maar werd het wel iets beter. Maar in de race hadden we plotseling een auto die heel goed presteerde, eigenlijk zoals het hoorde.”

Het leidde uiteindelijk dus tot een relatief gemakkelijke zege bij de Pro-Am, waarin Racing Team Nederland bijna anderhalve minuut voor nummer 2 Realteam Racing over de finish kwam. De basis voor de overwinning werd al bij de start gelegd. Giedo van der Garde trapte de race af als zesde LMP2-auto, maar na de eerste bochtencombinatie reed hij achter de Hypercars aan de leiding in de klasse. “Ik hou er altijd van om de start te doen. Voor mij is het wel een ding van mij geweest in de laatste jaren en nu opnieuw. Ik had een goed momentum, kon Loïc [Duval] voor mij passeren en ging zij aan zij met [Roberto] Gonzalez”, analyseerde Van der Garde de start. “Zij remden eigenlijk redelijk vroeg voor bocht 1, dus ik ging er gewoon voor en ik zou wel zien waar we zouden eindigen. Ik kwam zij aan zij met de auto van United Autosports en kon hem aan de buitenkant van bocht 2 passeren.”

Bandenslijtage goed onder controle

Een full course yellow liet de opgebouwde voorsprong halverwege de race verdampen en zorgde ervoor dat Realteam zich kon mengen in de strijd om de zege, maar in de tweede helft van de race wist Racing Team Nederland het gat weer te vergroten. Het team kon zich daarna weer richten op het sparen van de banden. “We hebben altijd de strategie dat ik verder ga op de banden waarmee Frits al reed. Hij rijdt dan met de nieuwe banden en ik maak er daarna het beste van. Dat werkte geweldig. Veel teams hadden last van hoge slijtage, maar dat probleem hadden wij niet. Ik denk ook dat wij de meest consistente auto waren”, aldus Van Uitert. Ook Van Eerd was zeer tevreden: “Het pakte zo goed uit en eerlijk gezegd was voor mij de meest relaxte race die we hebben gereden.”

Met de zege in de LMP2 Pro-Am heeft RTN de leiding in dat kampioenschap weer afgepakt van DragonSpeed, dat een moeizame race kende. Met alleen de 8 uur van Bahrein nog op het programma heeft de Nederlandse renstal nu negen punten voorsprong. De laatste ronde van het WEC-seizoen 2021 wordt komend weekend verreden.