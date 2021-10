Het FIA WEC-circus had de vijfde ronde van het kampioenschap eigenlijk eind september al moeten afwerken in het Japanse Fuji. Vanwege het coronavirus kon de 6 uur van Fuji echter niet doorgaan en dus werd er een extra race in Bahrein aan de kalender toegevoegd. Komend weekend staat de eerste krachtmeting, de 6 uur van Bahrein, op het programma. Een week later wordt het seizoen afgesloten met de 8 uur van Bahrein, die eigenlijk gepland stond voor eind november. Het circuit is niet bij alle rijders van Racing Team Nederland even populair. “Bahrein… dat is echt een saaie baan”, stelt Job van Uitert in zijn vooruitblik op de afsluitende WEC-races. Giedo van der Garde is niet veel positiever: “Ik noem het altijd maar een zandbakcircuit.”

In geen enkele WEC-klasse is het kampioenschap op dit moment al gestreden en dat geldt dus ook voor de LMP2 Pro-Am, waarin Racing Team Nederland uitkomt. De Nederlandse renstal van Frits van Eerd, Van der Garde en Van Uitert staat met nog twee races in Bahrein voor de boeg op de tweede plek in het kampioenschap, slechts zes punten achter het DragonSpeed van Ben Hanley, Henrik Hedman en Juan Pablo Montoya. Bij de coureurs staat Van Eerd in zijn eentje op de tweede plek, omdat Van der Garde en Van Uitert afwezig waren op Monza. RTN heeft een mooie kans om dit jaar de titel te pakken en dus concludeert Van Eerd dat Bahrein wel eens een historische plek kan worden voor zijn team.

“Bahrein is een prachtig circuit in the middle of nowhere. Een grote zandbak, maar een prachtig circuit. We hebben er vorig jaar ook schitterend goed gereden. Het zou moeten kunnen in Bahrein, zeker omdat het de laatste race van het seizoen is. Het seizoen is kort, maar zes races, dus dit zal voor ons een heel belangrijke zijn”, concludeert Van Eerd in zijn vooruitblik op de 6 uur van Bahrein en de 8 uur van Bahrein. In totaal zijn er nog 63 punten te verdienen tijdens de twee afsluitende races. “Het zal spannend worden, want we zullen echt moeten knokken om het kampioenschap binnen te halen. Dus misschien wordt Bahrein wel een heel historische plek voor ons.”

De volledige vooruitblik van Racing Team Nederland op de twee WEC-races in Bahrein is bovenaan deze pagina te zien.