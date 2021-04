Job van Uitert kwam tijdens de ochtendsessie op dinsdag in aanraking met een langzamere GTE-wagen en vloog op hoge snelheid van de baan. Dit gebeurde in Blanchimont. Hoewel Van Uitert ongedeerd bleef bij het incident, was de geel/zwarte Oreca zwaar toegetakeld. De WEC Proloog was daardoor direct voorbij voor Racing Team Nederland en monteurs moesten aan de slag om de wagen opnieuw op te bouwen voor de openingswedstrijd van dit weekend.

Donderdagochtend maakte het team bekend dat de wederopbouw van de wagen voltooid is. Ook de benodigde keuring voor deelname aan het raceweekend werd succesvol doorstaan. Het betekent dat Racing Team Nederland donderdagmiddag gewoon aan de start kan komen in de eerste vrije training voor de 6 uur van Spa-Francorchamps. Het trio van Racing Team Nederland bestaat dit jaar naast Van Uitert ook uit Frits van Eerd en voormalig F1-coureur Giedo van der Garde.

#29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert
Foto door: Erik Junius